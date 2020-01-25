Випадки коронавірусу зафіксували в Малайзії та Автралії

У Малайзії та Австралії зафіксували підтвердили перші випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула у Китаї.

Малайзія

У Малайзії підтвердили три випадки зараження новим коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Малайзії Зулкіфлі Ахмад.

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За словами міністра, всі троє є родичами 66-річного громадянина КНР, який 20 січня приїхав у Сінгапур в складі туристичної групи. Трьома інфікованими стали 65-річна дружина громадянина КНР та двоє онуків у віці 11 і 2 років.

Зулкіфлі Ахмад додав, що хворих на новий вірус вже госпіталізували, станом на той той момент їх стан був стабільний.

Австралія

В Австралії інфікованим виявився громадянин Китаю. Він приїха з китайського міста Ухань, де і спалахнула епідемія. Наразі стан пацієнта стабільний.

В заявах країни наголошується, що в Австралії можуть бути й інші випадки зараження.

Що відомо про китайський коронавірус?

Наразі підтверджено понад 900 випадків захворювання.

Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, США, Франції.

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Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини. Фахівці говорять про побоювання пандемії.

До 24 січня у Китаї закрили 13 міст . Зокрема: Ухань, Хуанган, Ечжоу. А також провінції: Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші.

Симптоми китайського коронавірусу: Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.



Смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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