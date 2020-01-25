Випадки коронавірусу зафіксували в Малайзії та Автралії
У Малайзії та Австралії зафіксували підтвердили перші випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула у Китаї.
Малайзія
У Малайзії підтвердили три випадки зараження новим коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Малайзії Зулкіфлі Ахмад.
Важливо! Як зрозуміти, що ви захворіли на китайський коронавірус та що робити в першу чергу
За словами міністра, всі троє є родичами 66-річного громадянина КНР, який 20 січня приїхав у Сінгапур в складі туристичної групи. Трьома інфікованими стали 65-річна дружина громадянина КНР та двоє онуків у віці 11 і 2 років.
Зулкіфлі Ахмад додав, що хворих на новий вірус вже госпіталізували, станом на той той момент їх стан був стабільний.
Австралія
В Австралії інфікованим виявився громадянин Китаю. Він приїха з китайського міста Ухань, де і спалахнула епідемія. Наразі стан пацієнта стабільний.
В заявах країни наголошується, що в Австралії можуть бути й інші випадки зараження.
Що відомо про китайський коронавірус?
Наразі підтверджено понад 900 випадків . захворювання
Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, США, Франції.
До теми: Смертельний коронавірус вже у Європі: у Франції підтвердили два випадки зараження
Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини. Фахівці говорять про побоювання пандемії.
До 24 січня у Китаї закрили 13 міст. Зокрема: Ухань, Хуанган, Ечжоу. А також провінції: Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне, Сяньніне та інші.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість.
Смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.