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У випадку зростання епідемії COVID-19 в Україні, МОЗ вживатиме інших заходів реагування, – Ляшко

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У випадку зростання епідемії COVID-19 в Україні, МОЗ вживатиме інших заходів реагування, – Ляшко

Головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що Україна перебуває на етапі стримування коронавірусу. Але попри те, що зі зняттям карантинних обмежень епідеміологічна ситуація не погіршилась, вона й не покращилась і залишається стабільною.

МОЗ орієнтується на досвід європейських країн, особливо на Польщу, адже вона йде за такою ж динамікою, як і Україна, заявив Ляшко в ефірі ТСН.

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За словами Ляшка, з запуском економіки ми залишились на тому ж самому рівні захворюваності. У МОЗ очікують, що наступний етап зняття карантинних обмежень виявиться таким же стабільним для епідеміологічної ситуації.

Ми переходимо на наступний етап з таким же самим очікуванням, що, відкриваючи цю сферу економіки, ми не будемо відмічати стрімкого росту, а буде стабільна кількість випадків і стабільний рівень захворюваності,
– сказав Ляшко. 

Він додав, що у випадку підвищення захворюваності на коронавірус у МОЗ вживатимуть вже інших заходів реагування для того, аби стримати поширення хвороби. 

 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікування Здоров'я Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я
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