Тихоокеанська держава Фіджі оголосила свою територію вільною від коронавірусної інфекції. Всього в республіці хворіли 18 громадян. Днями одужав останній пацієнт з COVID-19.

Про це повідомив в Twitter прем'єр-міністр республіки Френк Баінімарама.

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Острів Фіджі вільний від коронавірусу

Останній випадок коронавірусу на острові зафіксували 45 днів тому.

Останній активний пацієнт з COVID-19 одужав. І навіть при тому, що кількість тестів зростає з кожним днем, минуло 45 днів відтоді, як ми зафіксували останній випадок. Без смертельних випадків наш рівень одужання становить 100%, – заявив Баінімарама.

Прем'єр Фіджі зазначив, що такий успіх є "відповіддю на молитви і важку роботу".

Острови в Тихоокеанському регіоні вважали найбільш вразливими до коронавірусної інфекції, адже вони мають слабку систему охорони здоров'я.

Однак оперативне закриття кордонів і припинення туризму допомогло стримати ситуацію.

Перший випадок зараження на Фіджі зареєстрували в березні.

На острові проживає близько 900 тисяч людей, але коронавірусом захворіли лише 18 громадян.

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