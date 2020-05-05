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Випробування українського препарату проти COVID-19 дозволили у 5 лікарнях: наказ МОЗ

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Стартують випробування українського препарату проти коронавірусу
Стартують випробування українського препарату проти коронавірусу / УНІАН

МОЗ схваливло клінічні випробування українського препарату "Біовен" у лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою. Дослідження стартують у 5 українських лікарнях.

Про це йдеться в наказі міністра охорони здоров'я Максима Степанова, опублікованому на сайті відомства.

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Препарат призначений для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби.

Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком,
– йдеться в наказі.

Діючим компонентом препарату є антитіла, які володіють специфічною активністю проти різних збудників – вірусів і бактерій, в тому числі гепатиту А і В, цитомегаловірусу і ряду інших захворювань.

Дослідження проведуть в таких медичних установах:

  • Київська лікарня №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);
  • Київська лікарня №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);
  • Білоцерківська лікарня №3 (3 інфекційне відділення);
  • Львівська обласна інфекційна лікарня (відділення реанімації та інтенсивної терапії);
  • Одеська інфекційна лікарня (відділення №10).

випробування препарату Біовен від коронавірусу документи МОЗ
Скриншот з сайту МОЗ

Що відомо про препарат Біовен

 
Біовен – що це за препарат?
Препарат є імунологічно активною білковою фракцією (IgG), виділеної з плазми крові людини, очищеної та концентрованої методом фракціонування етиловим спиртом.

Біовен тестуватимуть у вигляді розчину для інфузій. Одна доза об'ємом 1 мл містить 0,1 г імунологічно активної білкової фракції IgG.

"Біовен 10" містить імуноглобуліни: 52% IgG1, 32% IgG2, 7% IgG3 і 4% IgG4. Виробник – ТОВ "Біофарма Плазма".

Імуноглобулін G – що це? Імуноглобулін G – клас антитіл, складають близько 75% антитіл в плазмі крові людини. Ефективні проти вірусів, нейротоксинів, грампозитивних бактерій, правця, малярії; активують силу комплементу і беруть участь у вторинному імунній відповіді, освіті імунних комплексів.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Лікарня Ліки Медицина Коронавірус в Україні Лікування
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