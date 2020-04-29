Випробування вакцини від COVID-19: історія добровольця, який погодився на експеримент

Шон Дойл – 31-річний студент-медик та кандидат наук. Незважаючи на всі свої медичні знання, він точно не міг знати всі ризики, на які погодився, ставши добровольцем на випробування експериментальної вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про ризики експериментальної вакцини від COVID-19 "ніхто не знає"

Про це пише CNN. Шону вкололи експериментальну вакцину в одному з дослідницьких університетів в США. Медики сказали йому про можливі побічні ефекти, такі як хворобливість в руці, лихоманка, нездужання.

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Але коли ви серед перших у світі людей, які отримали ін'єкцію вакцини від коронавірусу, справжня відповідь про ризики – це просто "ми не знаємо".



Наразі ризики випробування експериментальної вакцини від COVID-19 невідомі / Фото: Unsplash

Шон Дойл погодився стати добровольцем. Що цікаво, раніше у 2017 році став одним з перших, хто отримав вакцину проти Еболи.

"Я пам’ятаю той страх і спалах у Західній Африці. Страх перед людьми та їхнім здоров'ям, а також страх щодо того, чи може вірус вийти із Західної Африки і поширитися в інші місця світу", – згадав він.

Шон вважає, що такі добровольці, як він, піддають себе ризику для більшого блага.

Я розмовляв з друзями та родиною. Всі вони висловлювали занепокоєння щодо отримання експериментальної вакцини, адже ніхто не знає, які можуть бути побічні ефекти. Але вони довіряли моєму рішенню,

– сказав він.

Дослідники вважають, що вакцину треба розробити швидко і перевірити її на безпеку та ефективність. Всього за кілька місяців вірус поширився майже в усіх країнах і наразі ніхто не застрахований від захворювання. Відтак терміновий темп цілком зрозумілий.

"З цією вакциною ніхто не знає, які наслідки будуть. Але, думаю, ці потенційні ризики переважають потенційними перевагами цієї вакцини, тому що зараз немає великих профілактичних заходів щодо утримання коронавірусу", – поділився Шон.



"Небезпечніше за вірус є погана вакцина" / Фото: Unsplash

Лікар Амеш Адалья, старший науковий співробітник, наголошує, що терміни цієї вакцини є швидкими у порівняні з іншими.

Розроблення вакцини зазвичай вимірюється роками, а іноді навіть десятиліттями. І є деякі інфекційні захворювання, проти яких ми не маємо вакцини після років роботи, як, наприклад, ВІЛ або гепатит С,

– додав лікар.

Доктор Пітер Хотес, провідний експерт з питань інфекційних захворювань та розробки вакцин з Медичного коледжу Бейлора, зізнався, що не може згадати будь-який інший приклад, коли розробка вакцини йшла так швидко.

Додамо, що найшвидша вакцина, яка була розроблена, – проти свинки. Після того, як винахідник вакцини Моріс Гіллеман виділив вірус свинки у своєї 5-річної дочки в 1963 році, вакцина вийшла на ринок за чотири роки.

"Ми, безумовно, намагаємось, я маю на увазі, наші вчені зараз працюють вдень і вночі в лабораторії", – сказав Пітер Хотес.

Небезпечніше, ніж вірус, є погана вакцина

Безпека завжди найважливіша, особливо, якщо це стосується вакцин.

Скажімо, терапевтичні препарати часто вперше випробовують на людях з пізньою стадією захворювання, натомість вакцини дають здоровим людям для профілактики захворювання. У здорових добровольців, на яких випробовують вакцини від коронавірусу, є ризики захворіти на інші хвороби.

Виконавчий директор програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій зі здоров’ям Майк Райан заявив на брифінгу місяць тому, що потрібен час для тестування нових вакцин.

Багато людей запитують: "Ну навіщо нам тестувати вакцини? Чому ми просто не робимо вакцини і не даємо їх людям?" Ну, світ навчився на багатьох уроках масового використання вакцин і зрозумів, що небезпечніше, ніж поганий вірус, є погана вакцина,

– наголосив Райан.

Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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