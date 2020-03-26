"Випускний вечір? Я пришлю поліцію з вогнеметами": голови італійських міст просять сидіти вдома
В Італії – один з найбільших спалахів коронавірусу у світі. Влада вимагає від людей самоізоляції, але люди не завжди готові коритися.
Тому мери особисто заганять людей по домівках. Одне з таких відео набрало популярності в мережі.
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Антоніо Тутоло, мер міста Лучера: "Ці перукарі, які ходять по домівках стригти жінок, навіщо вони це роблять? В чому сенс? Ви не розумієте, що труну закритий і вашу зачіску ніхто не побачить?!".
Вінченцо де Лука, президент регіону Кампанія: "До мене дійшли чутки, що хтось влаштовує випускні бали. Ми відправимо туди поліцію. І відправимо її з вогнеметами".
Массіміліано Прешутті, мер міста Гуальдо-Тадіно: "Куди ви тягнете собак, у них що запалення простати? Ви повинні сидіти вдома! Ви не розумієте, що понад 400 осіб в день вмирають? В-ми-ра-ють!".
Катено де Лука, мер міста Мессіна: "Я вам кажу ясно і чітко: я вас спіймаю! Завтра, а не через кілька років! Завтра!".
Джузеппе Фалькомата, мер міста Реджо-ді-Калабрія: "Я зустрів городянина, який бігав зі своєю собакою підтюпцем. Я зупинив його і сказав: "Слухай, це не кіно. Ти не Вілл Сміт у фільмі "Я – легенда". Тому йди додому!".
Джанфіліппо Банкьері, мер міста Делія: "Я не знав, що в Делії такі добрі сусіди! Люди збираються, щоб намалювати плакат з написом: "Все буде добре!" Для красивого плаката потрібно 20 осіб, і для цього ви кличете родичів! Я бігаю майже 20 років, в місті було від сили 20 бігунів. А зараз ви вирішили всі підготуватися до марафону? Який марафон, якщо ви в останній раз бігали крос в школі?".
Морена Мартіні, мер міста Россано-Венето: "Досить виправдовуватися тим, що собакам треба гуляти, вони вже не мають сил! Ось ще що мене просто бісить, коли люди таємно ходять до перукаря і в салон краси. Добре, ви помрете з гарною зачіскою і прекрасної епіляцією".
Антоніо Декар, мер міста Барі, що застав молодь на пляжі: "Ідіть додому, додому! До своїх PlayStation. Люди вмирають, ви розумієте? Я від вас скоро захворію, у мене серце розривається! Я звертаюся до всіх вас – куди ви, б***ь, усі ходите?".
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу
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