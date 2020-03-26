"Випускний вечір? Я пришлю поліцію з вогнеметами": голови італійських міст просять сидіти вдома

В Італії – один з найбільших спалахів коронавірусу у світі. Влада вимагає від людей самоізоляції, але люди не завжди готові коритися.

Тому мери особисто заганять людей по домівках. Одне з таких відео набрало популярності в мережі.

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Антоніо Тутоло, мер міста Лучера: "Ці перукарі, які ходять по домівках стригти жінок, навіщо вони це роблять? В чому сенс? Ви не розумієте, що труну закритий і вашу зачіску ніхто не побачить?!".

Вінченцо де Лука, президент регіону Кампанія: "До мене дійшли чутки, що хтось влаштовує випускні бали. Ми відправимо туди поліцію. І відправимо її з вогнеметами".

Массіміліано Прешутті, мер міста Гуальдо-Тадіно: "Куди ви тягнете собак, у них що запалення простати? Ви повинні сидіти вдома! Ви не розумієте, що понад 400 осіб в день вмирають? В-ми-ра-ють!".

You asked for more Italian Mayors losing their shit at people breaking quarantine. I'm delivering. Here's two more mayors.



"Something else that drove me crazy is people secretly going to the beauty parlour. You will die all nicely waxed. But you will die." #Covid19 pic.twitter.com/SOiLpp5rwd — (@protectheflames) March 23, 2020

Катено де Лука, мер міста Мессіна: "Я вам кажу ясно і чітко: я вас спіймаю! Завтра, а не через кілька років! Завтра!".

Джузеппе Фалькомата, мер міста Реджо-ді-Калабрія: "Я зустрів городянина, який бігав зі своєю собакою підтюпцем. Я зупинив його і сказав: "Слухай, це не кіно. Ти не Вілл Сміт у фільмі "Я – легенда". Тому йди додому!".

Джанфіліппо Банкьері, мер міста Делія: "Я не знав, що в Делії такі добрі сусіди! Люди збираються, щоб намалювати плакат з написом: "Все буде добре!" Для красивого плаката потрібно 20 осіб, і для цього ви кличете родичів! Я бігаю майже 20 років, в місті було від сили 20 бігунів. А зараз ви вирішили всі підготуватися до марафону? Який марафон, якщо ви в останній раз бігали крос в школі?".

Морена Мартіні, мер міста Россано-Венето: "Досить виправдовуватися тим, що собакам треба гуляти, вони вже не мають сил! Ось ще що мене просто бісить, коли люди таємно ходять до перукаря і в салон краси. Добре, ви помрете з гарною зачіскою і прекрасної епіляцією".

Антоніо Декар, мер міста Барі, що застав молодь на пляжі: "Ідіть додому, додому! До своїх PlayStation. Люди вмирають, ви розумієте? Я від вас скоро захворію, у мене серце розривається! Я звертаюся до всіх вас – куди ви, б***ь, усі ходите?".



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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