Випустили презервативи, які можна відкрити тільки вдвох: відео
Аргентинський виробник секс-іграшок Tulipan випустив перші в світі презервативи, які можна відкрити тільки вдвох.
Як показано в рекламному ролику компанії, щоб дістати вміст з коробки, пара повинна одночасно натиснути вісім кнопок.
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У створенні упаковки виробнику допомагало рекламне агентство BBDO Argentina. Ідея нової системи у тому, щоб секс був ініціативою двох людей.
"Tulipan завжди виступав за безпечне задоволення, але для цієї кампанії, ми вирішили сказати про саму важливу річ в сексуальних відносинах: насолода можливо тільки в тому випадку, якщо свою згоду дали обидва партнери", – розповіли представники копанії.
Поки Tulipаn тільки роздавав нові презервативи в барах, але пізніше компанія планує продавати їх.
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