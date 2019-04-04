Випустили презервативи, які можна відкрити тільки вдвох: відео

Аргентинський виробник секс-іграшок Tulipan випустив перші в світі презервативи, які можна відкрити тільки вдвох.

Як показано в рекламному ролику компанії, щоб дістати вміст з коробки, пара повинна одночасно натиснути вісім кнопок.

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У створенні упаковки виробнику допомагало рекламне агентство BBDO Argentina. Ідея нової системи у тому, щоб секс був ініціативою двох людей.

Este pack es tan simple de abrir como entender que si no te dice que sí, es no. #PlacerConsentido pic.twitter.com/KHWyoFmg7L — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 3 квітня 2019 р.

"Tulipan завжди виступав за безпечне задоволення, але для цієї кампанії, ми вирішили сказати про саму важливу річ в сексуальних відносинах: насолода можливо тільки в тому випадку, якщо свою згоду дали обидва партнери", – розповіли представники копанії.

Поки Tulipаn тільки роздавав нові презервативи в барах, але пізніше компанія планує продавати їх.

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