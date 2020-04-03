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Виробників антисептиків штрафуватимуть за спекуляції на темі коронавірусу

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Наразі реєстрація антисептиків в Україні призупинена / 5692

Антимонопольний комітет України застеріг виробників дезінфікуючих засобів та антисептиків не подавати недостовірну інформацію про ефективність цих товарів під час пандемії коронавірусу. Зокрема, мовиться про рекламу та відомості на етикетках.

За порушення застережень АМКУ обіцяє штрафувати виробників на 5% розміру доходу за минулий рік. Адже таким чином споживачів вводять в оману, інформує сайт Антимонопольного комітету

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Виробникам антисептиків та дезінфікуючих засобів треба уникати:

  • використання слів, похідних від слова "коронавірус", COVID – без достатніх підстав;
  • поширення неперевіреної інформації про здатність антисептика впливати на віруси;
  • використання недостатньої кількості діючої речовини в антисептику;
  • поширення інформації про час ефективної дії засобу;
  • поширення інформації про те, що засіб вбиває певний відсоток бактерій, якщо немає реальних доказів цього;
  • продажу своїх товарів без відповідних дозвільних документів.

Наразі, повідомили в АМКУ, процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів законодавчо заблоковано. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, уряд лише збирається спростити зазначену процедуру для боротьби з коронавірусом.

Цікаво! Напередодні Укрспирту дозволили продавати спирт для виробництва антисептиків без акцизу, що здешевлює вартість спирту у 5 разів.

Це не перше зауваження Антимонопольного комітету до виробників медзасобів під час пандемії коронавірусу. АМКУ вже відкрив справу проти виробників, постачальників та продавців медичних масок у Києві. Причина – на час карантину ціни на засоби захисту зросли у понад 10 разів.

Правила, що рятують життя
Правила, що рятують життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Коронавірус в Україні Здоров'я Штрафи АМКУ Здорове життя
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