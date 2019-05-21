Виростуть вуса, груди та збільшиться вага: популярні міфи про гормони

Більшість пацієнтів думають, що гормони це щось жахливе – вони збільшують вагу, через їх прийом виростуть або випадуть вуса і борода. Насправді ж, це лише міфи, у які не варто вірити.

Гормони — біологічно активні речовини органічної природи. Лікар Тетяна Неешпапа зазначає, що в організмі людини вони синтезуються залозами внутрішньої секреції, що надходять в кров та зв'язуються з рецепторами клітин. Таким чином вони впливають на обмін речовин і фізіологічні функції.

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Міф 1. Від гормонів збільшується вага

І так і ні. Все залежить від того, про які гормони йдеться.

Наприклад, при тривалому вживанні системних глюкокортикостероїдів (СГКС), можуть спостерігатися зміни в масі.

Але повинен бути досить тривалий прийом (місяці-роки). При прийомі ІГКС (інгаляційних глюкокортикостероїдів), які призначаються при бронхіальній астмі, таких ефектів не буде.

Нанесення гормональних мазей / кремів теж не вплине на вагу. Від прийому гормональних контрацептивів вага, як правило, не додається. А при прийомі гормону тироксину, можна навпаки, і втратити кілограми. У більшості ж випадків, при правильно підібраних дозах гормональних препаратів, маса тіла не піддається змінам безпосередньо від впливу гормонів.

Міф 2. Якщо призначили гормони, отже, захворювання дуже важке

Це не завжди так. Гормональними препаратами лікують як важкі захворювання, так і не дуже. Гормони навіть призначають абсолютно здоровим жінкам, наприклад, для запобігання небажаної вагітності. Питання про тяжкість свого стану краще завжди з'ясовувати у бесіді з лікарем.

Міф 3. Побічні ефекти з'являються навіть при короткочасному прийомі гормонів

Побічні ефекти, виникають насамперед, при частому і тривалому прийомі гормонів. І чим триваліший прийом, тим більша вираженість цих ефектів. Доведено, що призначення СГКС терміном до 2-х тижнів (навіть у великих дозах) не роблять значного впливу на організм щодо розвитку побічних ефектів. Це називається "пульс-терапія", коли призначаються високі дози протягом короткого часу.

Міф 4. У інгаляційних ГКС, побічні дії такі ж, що й у системних ГКС

ІГКС більшою мірою надають місцеву протизапальну дію, а не системну. Вони не діють на весь організм, а тільки на певну точку – це бронхи.

Це різні форми випуску: таблетки та інгалятори, відповідно, і побічні ефекти у них теж різні.

Міф 5. Після прийому гормонів у жінок починають рости вуса, а у чоловіків — груди

І так, і ні. Все залежить від того, які конкретно гормони приймає людина. Наприклад, при тривалому застосуванні системних кортикостероїдів можлива поява таких побічних ефектів. Щоправда, груди у чоловіків збільшуються через ожиріння (синдром Кушинга). Використання ж ІГКС, інсуліну та інших гормонів до такого ефекту не призведе ніколи.

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Міф 6. У молодому віці гормони приймати дуже небезпечно

У деяких випадках, гормони дозволяють врятувати людині життя. І це не залежить від віку. При нападі бронхіальної астми або вираженою алергічної реакції (анафілактичний шок) тільки введення гормонів може зупинити патологічний процес.

Міф 7. Всі протизаплідні гормональні препарати одинакові

У різних препаратах міститься різна кількість і співвідношення прогестинів і естрогенів. До того ж, можуть бути варіанти різного хімічного складу компонентів. Це дозволяє більш точно підібрати оптимальний препарат для кожної жінки індивідуально з максимальним протизаплідним ефектом і мінімальними побічними проявами.

Міф 8. Гормони можна пити нерегулярно, пропустити прийом – це нормально

Гормональні препарати потрібно приймати тільки за призначеною схемою і навіть по годинах. В іншому випадку гормональний фон буде різко коливатися, що не приведе до бажаного терапевтичного ефекту, а також може негативно позначитися на здоров'ї та перебігу хвороби.

Міф 9. До гормонів звикаєш

Якщо довго приймати гормональний препарат, то власні залози можуть виробляти цей гормон в меншій кількості, але знову ж таки, не у всіх групах гормонів.

До прикладу, пацієнту з бронхіальною астмою призначають гормони. Спочатку призначається середня або висока доза ІГКС, але потім доза знижується до мінімальної, на якій буде повний контроль над бронхіальною астмою. Іноді пацієнтові, здається, що астма пройшла, і він самостійно скасовує препарат. Але нападів задухи немає не тому що хворобу вилікували, а тому що, пацієнт регулярно отримує потрібну дозу протизапального препарату.

Міф 10. Заміну будь-якому гормону можна знайти з інших ліків

Найчастіше це не так. Наприклад, при повністю видаленій щитоподібній залозі потрібно протягом усього життя приймати препарати її гормонів. При цьому альтернативи немає. Аналогічна ситуація і при цукровому діабеті, коли без інсуліну людина жити не може. При середній і важкій бронхіальній астмі також є потреба в постійному прийомі інгаляційних ГКС.

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