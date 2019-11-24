Віртуальна реальність може полегшити життя людей, які перенесли інсульт

Дослідники створили клініку віртуальної реальності, щоб людям, які пережили інсульт, було легше відвідувати заняття з фізичної терапії.

Мета дослідників полягала в тому, щоб створити онлайн-платформу віртуальної реальності, яка дозволить пацієнтам і терапевтам взаємодіяти в реальному часі, повідомляє Medical Xpress.

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Фізична терапія є важливою складовою відновлення після інсульту, допомагає відновити спритність і рухові здібності. Однак люди, що вижили після інсульту, часто стикаються з серйозними проблемами при відвідуванні своїх сеансів терапії. Наприклад, безліч з них не живуть поруч з установами, які пропонують відповідні послуги терапії,

– розповідає співавтор дослідження Дерек Кампер.

VERGE – програмний пакет з віртуальним середовищем для реабілітаційних ігрових вправ. В ньому використовується датчик руху Kinect для відстеження рухової активності пацієнтів та терапевтів. Нині VERGE підтримує три різних види реабілітації: наприклад, удар по віртуальному м'ячу взад та вперед при наявності декількох користувачів або відсік його від стіни, якщо людина сама.



Окуляри віртуальної реальності

Дослідники поки попрацювали лише з 20 постраждалими від інсульту, які отримали хронічні порушення – їх середній вік становив 60 років.

Вони виявили, що учасники дослідження відвідували 99% сеансів терапії VERGE, якщо заняття були груповими.

VERGE має потенціал для того, щоб надати клінічну терапію жертвам інсульту в їх будинках. Проблема лише одна – ціна обладнання, адже людині потрібен екран, окуляри віртуальної реальності, комп'ютер, мишка, підключення до інтернету та датчик руху Kinect, який коштує кілька сотень доларів.

Проте вчені хочуть розширювати дослідження і зрозуміти, чи може система стати стимулом для літніх людей займатися фізичними вправами та встановлювати соціальні зв'язки. А також чи допоможе вона при терапії постраждалих від опіків.

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