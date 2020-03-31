Віртуальний секс під час карантину: ідеї та правила

Під час карантину важливо дбати про здоров'я, а сексуальне здоров'я не менш важливе. Що робити, якщо ви з партнером опинились на відстані у час пандемії та чому це не привід забувати про секс.

Про те, як влаштувати сексуальне життя під час карантину, якщо перебуваєте на відстані з партнером, розповіла психотерапевтка Ольга Хайдукова для The Village.

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Віртуальний секс не гірший за реальний

Слід розділяти секс із репродуктивною метою та секс для задоволення. Сучасне поняття сексу охоплює і фізіологію, і психологію, воно набагато ширше. Тому сексом можна назвати будь-яку взаємодію між двома людьми у контексті сексуального бажання.

Саме тому віртуальний секс є повноцінним різновидом сексу, і має такі ж фази, як реальний.



Віртуальний секс має такі ж фази розвитку/Фото: Unsplash

Стадії сексу:

ПОТЯГ. На цьому етапі відбувається сексуальне фантазування та формується готовність почати сексуальні стосунки з партнером. Ми відчуваємо, що хочемо зайнятися сексом саме з цією людиною. Крім того, на цій фазі перебувають усі закохані, які вже захопилися одне одним, але ще не перейшли до сексуальних стосунків.

Карантин – чудова можливість спробувати гру з партнером, щоб отримати максимальне задоволення. Скористайтеся дистанцією, щоб поділитися своїми найбільш потаємними фантазіями.

ЗБУДЖЕННЯ. Наш психологічний потяг знаходить тілесний відгук у вигляді суб'єктивних відчуттів сексуального задоволення.

ОРГАЗМ. Це стадія найбільшого сексуального задоволення.

ЗНЯТТЯ НАПРУГИ. Ми відчуваємо задоволення та м'язову релаксацію. Якщо під час цієї фази людина відчуває відразу, сум, страх, чи повністю втрачає сексуальний потяг до партнера, можна говорити про певний травматичний досвід.

Усі ці стадії віртуального сексу треба використовувати лише власне тіло. Можна своїми руками виконувати прохання партнера щодо вашого тіла та доводити себе до оргазму мастурбацією, а ще стимулювати партнера через фантазування.

Для віртуального сексу підходять будь-які канали комунікації: це може бути секс через повідомлення та зображення, секс через відеозв'язок, секс телефоном, використання парних секс-іграшок, які синхронізуються з додатком.

Для когось секс на відстані може бути психологічно комфортнішим. Зокрема, коли людині надходить повідомлення інтимного характеру, можна взяти собі стільки часу, скільки потрібно, щоб відповісти. У реальному житті нам доводиться одразу реагувати у відповідь.



Для когось віртуальний секс може бути психологічно комфортним/Фото:Unsplash

Будьте обачливі: правила безпеки

У віртуальному сексі діють такі самі правила, як у реальному: секс має бути безпечним і за згодою.

Потрібно довіряти людині, з якою ви збираєтеся займатися віртуальним сексом. Навіть якщо це ваш постійний партнер, подбайте про безпечний майданчик для цього.

Якщо для сексу ви використовуєте месенджер, обирати той, який не зберігає повідомлення на сервері.

Деякі пари віддають перевагу геймерським чатам, на яких можна зареєструватися під ніками, щоб зберегти анонімність.

Віртуальний секс з малознайомою людиною

Якщо ви займаєтеся віртуальним сексом з малознайомою людиною, слід подбати про те, щоб на фото або відео вас не можна було впізнати.

Перед віртуальним сексом важливо обговорити ставлення кожного з партнерів до того, що листування будуть зберігатися. На це теж треба отримувати згоду.



Слід усе обговорювати з партнером, аби комфортно було обом/Фото:Unsplash

Якщо один з партнерів не хоче, щоб контент зберігався, його треба по-чесному видаляти.

Якщо бажання партнерів щодо віртуального сексу не збігаються, це треба поважати, але не наполягати на сексі.

Пам'ятайте, що умови карантину, тривога та стрес можуть впливати на збудження і здатність отримувати сексуальну розрядку, адже психіка всю енергію витрачає на безпеку. На людей це діє по-різному: комусь сексу не хочеться взагалі, а хтось може хотіти зняти стрес за допомогою сексу.

Тому, якщо ви запрошуєте свого партнера у сексуальну гру на відстані, будьте готові, що його сексуальний потяг і збудження можуть бути не такими, як у вас.

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