Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу

В Одесі через спалах вірусу Коксакі закрили вісім класів школи №63. Про основні симптоми, особливості лікування та чому не варто панікувати – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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Вірус Коксакі: що це

Вірус Коксакі – декілька споріднених серотипів ентеровірусів. Вони добре розмножуються в шлунку і кишківнику людини, тим самим спричиняючи різні форми хвороб, що входять до групи ентеровірусних інфекцій.

Вірусом Коксакі заразитися надзвичайно просто, адже він передається або повітряно-крапельним, або фекально-оральним шляхом (наприклад немиті руки, фрукти чи овочі).

Коксакі-віруси діляться на 2 групи:

A (CVA); B (CVB);

Вірус Коксакі в Україні

Як повідомляє УНІАН, в Одесі через спалах вірусу Коксакі та нших інфекційних захворювань закрили вісім класів школи №63.

Директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич наголосила, що якщо в школі виявлять дитину з ГРЗ – її одразу помістять до ізолятора, а до закладу викличуть батьків, аби вони забрали дитину додому.

Також вона закликає не відправляти дітей до школи, якщо вони помітили симптоми будь-якого гострого респіраторного захворювання.

Вірус Коксакі: симптоми

Перші симптоми цього вірусу нагадують ГРВІ, проте згодом на долонях починають з'являтися "бульбашкові" висипи. Висипи можуть виникнути не лише на долонях чи ступнях, як заведено вважати, а й на сідницях, ліктях, геніталіях чи навколо рота.

Вірус Коксакі – симптоми Лихоманка;

Висип. що схожий на вітрянку;

Болюча ангіна або почервоніння у ротовій порожнині;

Слабкість;

Можливий кон'юнктивіт;

Головний біль;

Лихоманка під час цього захворювання буває вкрай різною, адже температура тіла може бути і 38, і 40 градусів. В середньому найвища температура тримається два-три дні.



Висип від вірусу Коксакі нагадує вітрянку

Ускладнення бувають вкрай рідко

Рідко, проте вірус Коксакі може призвести до таких серйозних ускладнень, як: менінгіт, перикардит, міокардит, а ще рідше – травми м'язів і параліч. При прояві ускладнених симптомів інфекціоніст назначає пацієнту спеціальне лікування.

Інкубаційний період під час вірусу Коксакі

Інкубаційний період вірусу триває від 1 до 7 днів.

Впродовж першого тижня захворювання хворий найбільш заразний. Проте коксакі-віруси можуть жити в організмі ще тривалий час, хоч і стають дещо слабкішими. Вони до 8 тижнів можуть знаходитись у респіраторних трактатах чи фекаліях.



Вірус Коксакі

Лікування вірусу Коксакі

Вакцини від вірусу Коксакі не існує, так само як і спеціального лікування. Річ у тім, що симптоми вірусу при правильному догляді минають самі собою від 2 до 10 днів.

Пацієнту призначають лише симптоматичне лікування, аби знизити температуру, припинити свербіж, зняти біль у горлі тощо. Головне, аби лікар поставив діагноз правильно і не відніс його до ГРВІ, бактеріальної ангіни чи герпесу. Адже, наприклад, Ацикловір не переможе цей вид вірусу, а лиш зашкодить організму, а антибіотики не впливають на віруси взагалі – тому їх прийом марний.

Під час хвороби потрібно пити багато рідини, наприклад, помірно-теплі чаї чи молоко. В жодному разі не можна вживати соки, адже вони можуть дратувати виразки в горлі, й з цієї ж причини потрібно остерігатись кислих продуктів і морсів.

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