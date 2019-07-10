Віруси Коксакі: діагностика, симптоми та лікування

Вірус Коксакі є ентеровірусною інфекцією та об'єднує понад 40 вірусів. Хворіють всі, але частіше діти до 10 років зі спалахами в літньо-осінній період в місцях скупчення дітей.

Передається контактним шляхом, симптоми з'являються через 2-7 днів після зараження. Можливі повторні захворювання (іншим вірусом цієї групи). Розглянемо найпоширеніші види цього вірусу.

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Ентеровірусна ангіна (герпангіна) – схожа на стоматит, викликаний герпесом, але при герпесі бульбашки будуть ще й на щоках, язику та яснах.

Симптоми: біль в горлі, зниження апетиту, головний біль, слабкість, відмова від їжі, температура вище 38,5 1-3 дні. Висип: почервоніння неба, піднебінних дужок і мигдаликів, поява дрібних "горбків" 1-2 мм з червоним віночком, вони перетворюються в дрібні бульбашки.

Після того, як бульбашки лопаються, утворюються "виразки" з сіро-білим нальотом. Все проходить через 6-7 днів. Також може бути одиничний висип на ногах, руках і сідницях (червоні плями з бульбашками в центрі), збільшення шийних лімфовузлів.

Хвороба "рука-нога-рот"

Симптоми: температури до 38,5 (в перші 3 дні), сильний біль в горлі й при ковтанні, відмова від їжі. Висип: червоні плями з бульбашками в центрі, 1-10 мм. Одночасно на кистях, стопах, язику та яснах (можуть бути поодинокі елементи на будь-якій ділянці тіла, у малюків – на сідницях). Висип тримається 7-10 днів.

Загальні симптоми вірусів Коксакі

Інкубаційний період триває від 2 до 10 днів, частіше за все захворювання проявляється на 3-4-й день.

Першим симптомом вірусу Коксакі – поява виразок і рідких прищиків. Як правило, вони стають наслідком розвитку інфекції. Місцем їх локалізації зазвичай виступають ноги й руки дитини, проте лікарі виявляють їх і в ротовій порожнині. Згодом, з розвитком вірусу виразки можуть з'явитися по всьому тілу, але переважно вони будуть розташовуватися навколо рота.



Віруси Коксакі супроводжуються високою температурою

Другим симптомом вірусу Коксакі може стати погане самопочуття. Людина буде погано спати і їсти. Через нариви у ротовій порожнині батькам буде вкрай складно погодувати малюка, оскільки будь-яке зіткнення з ураженими ділянками може доставити больові відчуття. Крім цього, малюк буде малорухомий і його інтерес до ігор і будь-якої іншої звичної для нього активності різко впаде.

Третьою ознакою вірусу Коксакі – температура. Вона піднімається буквально за кілька годин і може не знижуватися близько трьох днів. Оскільки цей вірус – інфекційне захворювання, жарознижувальні медикаментозні препарати виявляться безсилими в боротьбі проти високої температури.

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Лікування та профілактика вірусу Коксакі

Нині вакцини від вірусу Коксакі, втім як і від інших ентеровірусів, не існує. Єдина профілактика – дотримання особистої гігієни. Оскільки один зі шляхів передачі вірусу – повітряно-крапельний, то і цей спосіб не панацея. Бажано, щоб дитина менше бував в людних місцях, особливо в епідемічний період. Не варто ковтати воду з басейну, рекомендується пити тільки спеціальну питну воду з чистого посуду.



Під час вірусу Коксакі зменшується активність

Лікування:

Постільний режим на весь період інтоксикації, Дієту з достатньою кількістю рідини та вітамінів, Рясне пиття, В разі вираженої діареї та блювоти – прийом дегідратаційних розчинів.

Також використовується ряд лікарських засобів – місцеві антисептики, антигістамінні препарати та протизапальні засоби для зниження головного болю і температури. Висип на шкірі обробляється місцевим антисептиком.

Перебіг захворювання залежить від виду ентеровірусу: для одних типів характерні поодинокі висипання, а для інших – важкий перебіг з високою температурою, множинними висипаннями й тривалістю до 12 днів з подальшим лущенням підошов і долонь і втратою нігтів через кілька тижнів після хвороби. ⠀

Ускладнення вірусу Коксакі: нагноєння висипу, зневоднення, дуже рідко – менінгіт, енцефаліт, міокардит. ⠀

Діагноз ставиться за результатами огляду, рідко потрібне проведення мазка із зіву, висипу, калу. Аналіз на антитіла в гострий період хвороби малоінформативний.

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