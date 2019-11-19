Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження

Наскільки небезпечний цей вірус, його симптоми, лікування та ймовірні шляхи зараження – читайте далі.

Симптоми вірусу Коксакі

Інкубаційний період цього вірусу становить від 2 до 10 днів. Перші ознаки вірусу Коксакі нагадують застуду чи грип: погіршення загального самопочуття, ломота в м’язах та різке підвищення температури до 39-40 градусів.

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Далі на тілі з’являються маленькі бульбашки з рідиною. Найчастіше їх можна помітити у роті, на долонях та ступнях ніг. Також ці пухирці можуть з’являтись на передпліччі та на статевих органах. Вони не сверблять, але викликають больові відчуття.

Через Коксакі на тілі з'являються пухирці

Також Коксакі впливає на кишково-шлунковий тракт – у людини починається сильна діарея (до 5-10 разів на день) та блювання.

Вірус Коксакі може дати і ускладнення. Іноді він може призвести до запалення центральної нервової системи, вірусного менінгіту, паралічу, перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серця та навколосерцевої сумки), міокардит (захворювання серцевого м’язу), а також розвитку діабету І ступеня.

Шляхи зараження Коксакі

Небезпека цього вірусу полягає ще й у тому, що вірус дуже швидко поширюється. Найчастіше ним заражаються діти, однак його можуть підчепити і дорослі. Вірус може бути у забрудненій питній воді, у стічних водах, а також в людських екскрементах та слині. Тобто він може передаватись повітряно-крапельним шляхом.

Лікування та профілактика

Вірус проходить протягом двох тижнів. Його реально вилікувати і в домашніх умовах. Однак, дуже небезпечними є його симптоми, зокрема висока температура та діарея, та можливі ускладнення. Тож медики наполегливо радять при перших симптомах звернутись до лікаря.

Наразі немає вакцини від вірусу Коксакі, тож його профілактика полягає у стандартних правилах гігієни, наприклад, ретельне миття рук після туалету та перед їжею, якщо ви знаєте про небезпеку, то краще не контактувати із забрудненою водою та інфікованими людьми.