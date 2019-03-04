Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування

Ця стаття багатьох може шокувати. Звичайно, про рак чули всі, але мало хто знає про віруси, що викликають онкологічні захворювання.

Що потрібно зробити, щоб убезпечити себе, розповів Кирило Бурмич, онкохірург, заступник головного лікаря по онкохірургії медичної мережі "Добробут".

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Онковіруси та рак

Існують так звані онковіруси, які потенційно викликають пухлини. І ці віруси діляться на дві групи:

Ті, що у своєму складі містять ДНК — це вірус гепатиту В, вірус Епштейна-Барр, вірус папіломи людини, цитомегаловірус людини, герпесвірус людини типу 8. Вірус Епштейна-Барр (ВЕБ) – що це? також відомий як інфекційний мононуклеоз, або залозиста лихоманка. Епштейна-Барр є одним з видів вірусу – член сім'ї вірусів герпесу. ВЕБ є інфекційним захворюванням, яке викликає набухання лімфатичних вузлів. 2. Ті, що у своєму складі містять РHK — це вірус гепатиту С та Т-лімфотропний вірус людини.



Гепатит може викликати рак печінки //pixabay.com

Достовірно відомо, що:

віруси гепатиту В і С можуть викликати рак печінки – гепатоцеллюлярну карциному;

вірус папіломи людини може призводити до раку шийки матки. Також він викликає рак ротоглотки, ануса і статевого члену;

герпесвірус людини типу 8 та вірус Епштейна-Барр можуть бути причиною виникнення лімфом. Крім того, його пов'язують з розвитком саркоми Капоши. Саркома Капоші - що це? ангіосаркома Капоші або множинний геморагічний саркоматоз являє собою множинні злоякісні новоутворення дерми (шкіри).

Що робити, щоб не захворіти перерахованими вище інфекціями?

Онколог Кирил Бурмич “Є кілька вірусів, проти яких необхідно вакцинуватися. По-перше, це вірус гепатиту В. По-друге, це вірус папіломи людини. Існують дві вакцини, які необхідно прищеплювати і хлопчикам, і дівчаткам з 10 років до початку статевого життя. Така профілактика призводить до зниження захворюваності на рак шийки матки і, відповідно, смертності”.

Важливо знати, що вірус папіломи людини передається статевим шляхом. Тому потрібно дотримуватися заходів безпеки при статевому контакті, використовуючи протизаплідні засоби. Це є заходом профілактики розвитку папіломавірусу людини.

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Якщо жінка не вакцинована від вірусу папіломи людини, то необхідно проводити регулярне обстеження у гінеколога. І починаючи з 21 року до 30 років, робити так званий ПАП-тест (мазок Папаніколау). З 30 років його можна робити спільно з аналізом на наявність вірусу папіломи людини. В цьому випадку можна виявити захворювання на ранній стадії без симптомів. Звичайно, тоді слід його пролікувати.

Якщо чоловік не вакцинований від вірусу папіломи людини, йому потрібно користуватися протизаплідними засобами. Тому що цей вірус вважається одним з факторів ризику виникнення раку ротоглотки, ануса або пенісу. Для чоловіків немає скринінгового методу для виявлення цього захворювання.



Рання діагностика допоможе врятувати життя//pixabay.com

Проти вірусу гепатиту В і С застосовується противірусна терапія, якщо людина вже інфікована. Таке лікування вважається ефективним. Щоб не допустити вірус гепатиту С, необхідно уникати контактів з потенційно інфікованими пацієнтами. Вакцини проти нього немає.

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Щоб не захворіти на вірус герпесу 8 типу необхідно дотримуватися правил гігієни: не пити з однієї склянки, уникати незахищених статевих контактів з партнерами, чий стан здоров'я вам не відомо. При ослабленні імунітету (при ВІЛ, після трансплантації) строго дотримуватися рекомендацій лікаря.

Пацієнтам з вірусом Епштейна-Барр рекомендується лікувати інфекцію в період загострень, а також регулярно проходити диспансеризацію і вчасно лікувати загострення будь-яких хронічних хвороб.

Виявити злоякісні новоутворення у здорових людей, яких нічого не турбує, можна за допомогою скринінгу. При ранній діагностиці рак – несмертельне захворювання.

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