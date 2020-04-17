Вірусна інфекція та сильний імунітет: хто переможе двобій

Пік епідемічного сезону в Україні уже минув, але до його завершення ще багато часу.

Ризики захворіти на ГРВІ лишаються високими аж до середини травня. Як убезпечити себе та своїх близьких від хвороби – читайте у нашому матеріалі.

Чому ми хворіємо на ГРВІ?

Бо наш організм недостатньо захищений. Будь-яку гостру респіраторну вірусну інфекцію викликають лише віруси. Захворіємо ми чи ні, залежить лише від того, як у нас працює противірусний імунітет. Одним з ефективних засобів зміцнення імунітету є препарат Ісміжен.

В зимовий період та міжсезоння вірусам набагато комфортніше розмножуватись і поширюватись, саме тому у цей період кількість хворих найбільша.

Наскільки небезпечними є ГРВІ?

Самі по собі – не дуже. Звичайну застуду чи ГРВІ із легкими симптомами лікують лише постільним режимом і рясним питтям протягом 3-5 днів. Організм цілком може впоратись із вірусом сам, якщо йому не заважати. За допомогою лікаря варто звертатися у разі ускладнень. Ось вони і є дійсно небезпечними. Зокрема, такі ускладнення застуди, як бронхіт чи пневмонія.

Бронхіт може бути викликаний вірусом або бактеріями, хоча вірусний бронхіт виникає частіше.

Пневмонію найчастіше викликають пневмонійні стрептококи. Нетипові форми запалення легень викликають пневмонійні мікоплазми і легіонелли.

Тож аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, краще заздалегідь подбати про захист від хвороботворних мікроорганізмів та зайнятись профілактикою. Зокрема – зміцнювати власний імунітет, аби він міг краще протидіяти хвороботворним мікроорганізмам. Зокрема, підвищити імунітет слизової носоглотки та нижніх дихальних шляхів можна завдяки Ісміжену.

Як правильно зміцнювати свій імунітет?

Систематичною роботою та дбайливим ставленням до себе і комплексними заходами. Якщо один з них виключити – все може бути марно. Тому важливо збалансовано харчуватись, вести здоровий та активний спосіб життя та достатньо відпочивати.

Вакцинація – найкращий спосіб уникнути хвороб. Щеплення діє на імунну систему, як на м’язи – тренування. Імунітет дізнається слабкі місця патогенів та не дає їм захопити наші клітини. За рахунок вакцинацї людство вже побороло багато хвороб та щороку уникає 3 мільйонів смертей.

Пам’ятайте: вживання цибулі, часнику, лимонів, імбиру та меду не є доведено ефективним способом лікування (або профілактичного лікування) ГРВІ.

Ефективним засобом зміцнення імунітету є Ісміжен. Він виготовлений на основі бактеріального лізату. Один з ключових його бонусів – зміцнення місцевого імунітету та посилення загальної здатності організму протидіяти хворобі.

Що таке бактеріальні лізати та як вони впливають на імунітет?

Бактеріальні лізати — це препарати на основі фрагментів бактерій, які не здатні призвести до розвитку інфекційного захворювання. Вони активують специфічний імунітет, провокуючи захисну реакцію на нібито вторгнення бактерій, а насправді тільки їх частин. Тобто такі засоби застосовуються для профілактики саме бактеріальних інфекцій.

Баклізати бувають двох видів: хімічні та механічні. Хімічні лізати отримують за допомогою хімічних лужних речовин, а механічні — під дією високого тиску, що дає змогу зберегти цілісність антигену. Саме оце збереження зовнішньої структури мікроорганізмів з усіма рецепторами на поверхні гарантує, що наша імунна система продовжує їх розпізнавати як потенційних ворогів, внаслідок чого постійно перебуває в активному стані. Це – своєрідне тренування для імунних клітин, тому в разі зіткнення з життєздатними патогенними бактеріями вони будуть готові дати бій.

Завдяки цьому у механічних баклізатів формується більш виражена імунна відповідь до збудників респіраторних інфекцій. Так, завдяки Ісміжену, можна значно підвищити імунітет слизової носоглотки та нижніх дихальних шляхів – бронхів і легенів. А при тривалому використанні – забути про застуди ще до того, як ви на них перехворієте. Це потрібно, у першу чергу, тим, до кого регулярно "липне" застуда протягом всього епідеміологічного сезону та хто не має часу та можливості постійно хворіти.

Ісміжен – це механічний бактеріальний лізат, який містить 13 штамів найбільш поширених збудників захворювань верхніх дихальних шляхів. Кожен штам окремо культивується, інактивується та лізується, що значно підвищує імуногенність препарату. Тому він доволі ефективно знижує частоту розвитку і тяжкість протікання ГРВІ, а також запобігає необхідності застосування антибіотиків.

Спосіб прийому таких препаратів також грає істотну роль – особливістю Ісміжену є те, що він випускається у вигляді таблеток для розсмоктування, що забезпечує безпосередній контакт антигенів з імуноцитами слизових оболонок ротової порожнини, глотки і сприяє активації імунної системи. Таким чином забезпечується постійна циркуляція клітин пам'яті у місці зустрічі з потенційними патогенними бактеріями, більш активний захист від їх "вторгнення" до організму і запобігання розвитку респіраторного захворювання.

Натуральні бактеріальні лізати приймають тричі курсами по 10 днів із двадцятиденною перервою між курсами. Однак загальний імунітет і здатність слизової дихальних шляхів краще протистояти збудникам захворювання підвищуються на 12-14 день, тобто, після першого курсу прийому.

Ще одна перевага Ісміжену – він підходить для підтримки здоров’я людей будь якого віку, включаючи дітей (які найбільш схильні до частих застуд) та людей похилого віку (які найчастіше стикаються із важкими ускладненнями ГРВІ).

Якою ще може бути профілактика ГРВІ?

Мийте руки з милом, водою і достатнього довго. Особливо ретельно мийте руки після того, як прийшли на роботу чи додому, після вбиральні, зміни дитині підгузків, приготування їжі і перед нею.

Не перетворюйте своє житло на бункер. Чим рідше ви відкриваєте вікна та провітрюєте, тим вищою є концентрація мікробів у повітрі і тим легше людям їх підхопити

Уникайте тісного контакту з людьми, які мають симптоми грипу чи застуди. Найчастіше вірус грипу потрапляє до організму повітряно-крапельним шляхом, коли людина його вдихає. Аби зменшити ризики захворіти, безпечною відстанню вважають приблизно два метра від хворої людини.