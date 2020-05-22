Вірусологи шоковані: з'явилися дані, як саме коронавірус захоплює усе тіло

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19 "зламує" клітини людини та використовує її гени для того, щоб заволодіти імунною системою. Вірусологи стверджують, що не бачили нічого подібного за останні 20 років.

Нове дослідження показало, що новий коронавірус "зламує" клітини організму шляхом блокування певних генів, які борються проти інфекцій, пише The Daily Mail.

Також на тему: Вітамін D та коронавірус: нові дані про вплив на лікування та профілактику захворювання

В чому особливість дії коронавірусу?

Такі віруси, як грип, зазвичай вступають у взаємодію з двома наборами генів: один запобігає розмноженню вірусу, а інший відправляє імунні клітини до місця проникнення інфекції для того, щоб цей вірус знищувати.

Однак нове дослідження показало, що вірус SARS-CoV-2 поводиться трохи по-іншому. Він пригнічує гени, які не дають йому розмножуватися, але дозволяє іншим генам, які закликають імунні клітини (цитокіни) поводитися звичайно.

Чому це так небезпечно?

Через це вірус швидко розмножується в організмі та викликає надмірну кількість імунних клітин, що призводить до цитокінінового шторму. Клітини надходять в легені та інші органи, викликаючи сильне запалення та гострий респіраторний дистрес-синдром. Саме в цьому випадку пацієнту потрібно штучна вентиляція легенів, і за статистикою понад 60% таких хворих помирає.

Автори дослідження з Icahn School of Medicine стверджують, що не бачили такої поведінки вірусів за останні 20 років. Висновки показують, що лікування пацієнтів на ранній стадії хвороби має бути зосереджена на відновленні сигнальних шляхів, заблокованих коронавірусом, а зовсім не на боротьбу із запаленнями.

Для тих, хто вже госпіталізований і підключений до ШВЛ, подібна терапія буде марною. І саме тому хворим допомагають ліки з класу інгібіторів інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-1. Вони вгамовують цитокініновий шторм.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу