Вірусологічні лабораторії перевантажені: українці тижнями чекають результатів ПЛР-тестів
Українці по кілька тижнів чекають результатів ПЛР-діагностики, а вірусологічні лабораторії працюють у 3 зміни і без вихідних. Вітчизняна система охорони здоров'я виявились не готовою до такої кількості аналізів. Через перевантаження обласних лабораторних центрів, біологічний матеріал везуть до сусідніх лабораторій, або ж до Києва
Чому українці змушені довго чекати на результати ПЛР-тестів та чи можливе покращення цієї ситуації – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Український співак Назар Савко опублікував на своїй фейсбук-сторінці відео, в якому розповів, що разом з родиною чекає на свій ПЛР-аналіз 1,5 тижні. Все тому, що тестування роблять багатьом людям.
Чоловік зазначив, що з підозрою на коронавірус злягла майже вся родина. Втім підтвердити діагноз можуть результати ПЛР-тестування, які вони досі не отримали.
У такій ситуації опинилися тисячі українців. Вони скаржаться, що результатів доводиться чекати по два тижні. Хоча, за нормами, дослідження слід робити протягом доби. У МОЗ заспокоюють, що правильне зберігання не впливає на результат. Тим часом своєї черги чекають близько 17 тисяч зразків.
Мережа лабораторних центрів, на які припадає більшість безкоштовних тестів, перевантажена. І це попри те, що працюють фактично цілодобово і без вихідних. В одній з луцьких лабораторій аналізи роблять щодня до третьої ночі.
Чому в Україні перевантажені лабораторії
Працівники лабораторій вже третій місяць працюють понаднормово і без вихідних. Усе тому, що в Україні бракує обладнання, лабораторій та фахівців для проведення ПЛР-тестування.
За словами фахівця Центру громадського здоров'я Тараса Остапчука, перезавантаження виникає, бо не у всіх лабораторіях є автоматичні станції екстракції. Вони дозволяють проводити набагато більше досліджень, тому що екстракція не робиться вручну.
"Такі автоматичні станції планується закупити до всіх лабораторії", – пояснив Тарас Остапчук.
У Житомирі виділили 1,5 мільйона на лабораторію
У Житомирі вирішили не чекати допомоги від держави і знайшли 1,5 мільйона гривень на лабораторію у місцевому бюджеті. Адже 2 тижні тому через перевантаження обласна лабораторія кілька днів не приймала нових зразків. Біологічний матеріал везли до Києва.
Нині вона здійснює 200 ПЛР-досліджень на добу. Та з появою нової, пропускна спроможність зросте.
В цілодобовому режимі ця лабораторія може давати до 800 тестів. Вартість цих тестів буде в рази менша, ніж зараз маємо на ринку України,
– розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.
Ситуація з ПЛР-тестуванням в Україні
Загалом в Україні ПЛР-тестування проводять близько 60 лабораторій. Окрім державних, є й приватні. Там за ПЛР-діагностику доведеться заплатити від двох тисяч гривень. Щодня в Україні методом полімеразної ланцюгової реакції здійснюють понад 8 тисяч досліджень. На вихідні їх роблять дещо менше.
"Статистика просідає не через роботу лабораторії, тому що у вихідні люди менше звертаються за допомогою і менше надходить направлень в лабораторію від лікувально-профілактичних закладів", – відзначив Тарас Остапчук.
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І навантаження на лабораторії лише зростатиме. Адже Верховна Рада затвердила закон про масове тестування. Щоправда, тестуватимуть не всіх поспіль, а тих, хто має ознаки коронавірусу.
Кого та як тестуватимуть на наявність COVID-19
- Передусім тестуватимуть людей з симптоми коронавірусу та легеневою пневмонією. Також проводитимуть тестування усім без винятку контактним особам хворих, але лише на 14 добу після контакту.
- Людей, які мають пройти планову госпіталізацію або операцію, перед цим тестуватимуть на COVID-19.
- Медпрацівників, які контактують з хворими в умовах стаціонару, тестуватимуть кожні 14 днів.
- Працівників лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів хворих на COVID-19, теж тестуватимуть один раз на 14 днів.
- Працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро та відділень, які беруть участь у розтині тіл та взятті зразків секційного матеріалу, теж повинні проходити тестування кожні 14 днів.
- Працівників Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших медичних та фармацевтичних співробітників тестуватимуть раз на 30 днів.