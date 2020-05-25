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Вірусологічні лабораторії перевантажені: українці тижнями чекають результатів ПЛР-тестів

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Українці по кілька тижнів чекають результатів ПЛР-діагностики, а вірусологічні лабораторії працюють у 3 зміни і без вихідних. Вітчизняна система охорони здоров'я виявились не готовою до такої кількості аналізів. Через перевантаження обласних лабораторних центрів, біологічний матеріал везуть до сусідніх лабораторій, або ж до Києва

Чому українці змушені довго чекати на результати ПЛР-тестів та чи можливе покращення цієї ситуації – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Український співак Назар Савко опублікував на своїй фейсбук-сторінці відео, в якому розповів, що разом з родиною чекає на свій ПЛР-аналіз 1,5 тижні. Все тому, що тестування роблять багатьом людям.

Чоловік зазначив, що з підозрою на коронавірус злягла майже вся родина. Втім підтвердити діагноз можуть результати ПЛР-тестування, які вони досі не отримали.

У такій ситуації опинилися тисячі українців. Вони скаржаться, що результатів доводиться чекати по два тижні. Хоча, за нормами, дослідження слід робити протягом доби. У МОЗ заспокоюють, що правильне зберігання не впливає на результат. Тим часом своєї черги чекають близько 17 тисяч зразків.

Мережа лабораторних центрів, на які припадає більшість безкоштовних тестів, перевантажена. І це попри те, що працюють фактично цілодобово і без вихідних. В одній з луцьких лабораторій аналізи роблять щодня до третьої ночі.

Чому в Україні перевантажені лабораторії

Працівники лабораторій вже третій місяць працюють понаднормово і без вихідних. Усе тому, що в Україні бракує обладнання, лабораторій та фахівців для проведення ПЛР-тестування.

За словами фахівця Центру громадського здоров'я Тараса Остапчука, перезавантаження виникає, бо не у всіх лабораторіях є автоматичні станції екстракції. Вони дозволяють проводити набагато більше досліджень, тому що екстракція не робиться вручну.

"Такі автоматичні станції планується закупити до всіх лабораторії", – пояснив Тарас Остапчук.

У Житомирі виділили 1,5 мільйона на лабораторію

У Житомирі вирішили не чекати допомоги від держави і знайшли 1,5 мільйона гривень на лабораторію у місцевому бюджеті. Адже 2 тижні тому через перевантаження обласна лабораторія кілька днів не приймала нових зразків. Біологічний матеріал везли до Києва.

Нині вона здійснює 200 ПЛР-досліджень на добу. Та з появою нової, пропускна спроможність зросте.

В цілодобовому режимі ця лабораторія може давати до 800 тестів. Вартість цих тестів буде в рази менша, ніж зараз маємо на ринку України,
– розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

Ситуація з ПЛР-тестуванням в Україні

Загалом в Україні ПЛР-тестування проводять близько 60 лабораторій. Окрім державних, є й приватні. Там за ПЛР-діагностику доведеться заплатити від двох тисяч гривень. Щодня в Україні методом полімеразної ланцюгової реакції здійснюють понад 8 тисяч досліджень. На вихідні їх роблять дещо менше.

"Статистика просідає не через роботу лабораторії, тому що у вихідні люди менше звертаються за допомогою і менше надходить направлень в лабораторію від лікувально-профілактичних закладів", – відзначив Тарас Остапчук.

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І навантаження на лабораторії лише зростатиме. Адже Верховна Рада затвердила закон про масове тестування. Щоправда, тестуватимуть не всіх поспіль, а тих, хто має ознаки коронавірусу.

Кого та як тестуватимуть на наявність COVID-19

  • Передусім тестуватимуть людей з симптоми коронавірусу та легеневою пневмонією. Також проводитимуть тестування усім без винятку контактним особам хворих, але лише на 14 добу після контакту.
  • Людей, які мають пройти планову госпіталізацію або операцію, перед цим тестуватимуть на COVID-19.
  • Медпрацівників, які контактують з хворими в умовах стаціонару, тестуватимуть кожні 14 днів.
  • Працівників лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів хворих на COVID-19, теж тестуватимуть один раз на 14 днів.
  • Працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро та відділень, які беруть участь у розтині тіл та взятті зразків секційного матеріалу, теж повинні проходити тестування кожні 14 днів.
  • Працівників Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших медичних та фармацевтичних співробітників тестуватимуть раз на 30 днів.

Які бувають тести на коронавірус

Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Молька
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини України Волинь Новини Житомира Тести на коронавірус Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина
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