Вірусологічні лабораторії перевантажені: українці тижнями чекають результатів ПЛР-тестів

Українці по кілька тижнів чекають результатів ПЛР-діагностики, а вірусологічні лабораторії працюють у 3 зміни і без вихідних. Вітчизняна система охорони здоров'я виявились не готовою до такої кількості аналізів. Через перевантаження обласних лабораторних центрів, біологічний матеріал везуть до сусідніх лабораторій, або ж до Києва

Чому українці змушені довго чекати на результати ПЛР-тестів та чи можливе покращення цієї ситуації – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Український співак Назар Савко опублікував на своїй фейсбук-сторінці відео, в якому розповів, що разом з родиною чекає на свій ПЛР-аналіз 1,5 тижні. Все тому, що тестування роблять багатьом людям.

Чоловік зазначив, що з підозрою на коронавірус злягла майже вся родина. Втім підтвердити діагноз можуть результати ПЛР-тестування, які вони досі не отримали.

У такій ситуації опинилися тисячі українців. Вони скаржаться, що результатів доводиться чекати по два тижні. Хоча, за нормами, дослідження слід робити протягом доби. У МОЗ заспокоюють, що правильне зберігання не впливає на результат. Тим часом своєї черги чекають близько 17 тисяч зразків.

Мережа лабораторних центрів, на які припадає більшість безкоштовних тестів, перевантажена. І це попри те, що працюють фактично цілодобово і без вихідних. В одній з луцьких лабораторій аналізи роблять щодня до третьої ночі.

Чому в Україні перевантажені лабораторії

Працівники лабораторій вже третій місяць працюють понаднормово і без вихідних. Усе тому, що в Україні бракує обладнання, лабораторій та фахівців для проведення ПЛР-тестування.

За словами фахівця Центру громадського здоров'я Тараса Остапчука, перезавантаження виникає, бо не у всіх лабораторіях є автоматичні станції екстракції. Вони дозволяють проводити набагато більше досліджень, тому що екстракція не робиться вручну.

"Такі автоматичні станції планується закупити до всіх лабораторії", – пояснив Тарас Остапчук.

У Житомирі виділили 1,5 мільйона на лабораторію

У Житомирі вирішили не чекати допомоги від держави і знайшли 1,5 мільйона гривень на лабораторію у місцевому бюджеті. Адже 2 тижні тому через перевантаження обласна лабораторія кілька днів не приймала нових зразків. Біологічний матеріал везли до Києва.

Нині вона здійснює 200 ПЛР-досліджень на добу. Та з появою нової, пропускна спроможність зросте.

В цілодобовому режимі ця лабораторія може давати до 800 тестів. Вартість цих тестів буде в рази менша, ніж зараз маємо на ринку України,

– розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

Ситуація з ПЛР-тестуванням в Україні

Загалом в Україні ПЛР-тестування проводять близько 60 лабораторій. Окрім державних, є й приватні. Там за ПЛР-діагностику доведеться заплатити від двох тисяч гривень. Щодня в Україні методом полімеразної ланцюгової реакції здійснюють понад 8 тисяч досліджень. На вихідні їх роблять дещо менше.

"Статистика просідає не через роботу лабораторії, тому що у вихідні люди менше звертаються за допомогою і менше надходить направлень в лабораторію від лікувально-профілактичних закладів", – відзначив Тарас Остапчук.

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І навантаження на лабораторії лише зростатиме. Адже Верховна Рада затвердила закон про масове тестування. Щоправда, тестуватимуть не всіх поспіль, а тих, хто має ознаки коронавірусу.

Кого та як тестуватимуть на наявність COVID-19

Передусім тестуватимуть людей з симптоми коронавірусу та легеневою пневмонією. Також проводитимуть тестування усім без винятку контактним особам хворих, але лише на 14 добу після контакту.

Людей, які мають пройти планову госпіталізацію або операцію, перед цим тестуватимуть на COVID-19.

Медпрацівників, які контактують з хворими в умовах стаціонару, тестуватимуть кожні 14 днів.

Працівників лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів хворих на COVID-19, теж тестуватимуть один раз на 14 днів.

Працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро та відділень, які беруть участь у розтині тіл та взятті зразків секційного матеріалу, теж повинні проходити тестування кожні 14 днів.

Працівників Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших медичних та фармацевтичних співробітників тестуватимуть раз на 30 днів.



Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу