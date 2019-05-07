Вісім міфів про косметику та шкіру, у які не варто вірити

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Вісім міфів про косметику та шкіру, у які не варто вірити
Вісім міфів про косметику та шкіру, у які не варто вірити / duncanday.com

Коли ми заходимо у магазин косметики, то часто шукаємо диво-засіб, який може зробити шкіру чистою та здоровою.

Але сподіватися на один інгредієнт у складі не варто, якщо не доповнювати це правильним харчуванням та режимом.

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Лікар-дієтолог назвала основні міфи про косметику та догляд за шкірою.

Міф 1. Дорога косметика краще, ніж дешева

Насправді, є певні засоби, які є поганими і вони неефективні, а є хороші та дають гарний результат. Але витрачати менше на косметику – не завжди шкодити шкірі, як і витрачати більше – не обов'язково допомогти їй.

Міф 2: Якщо у вас суха шкіра, треба пити багато води

І якби це було дійсно так, то проблем з сухістю шкіри і людей з сухою шкірою стало б значно менше. Насправді це більш серйозна проблема і вирішувати її потрібно з лікарем.

Міф 3: Можна відновити пошкоджене волосся

Волосся – це мертва структура. І все численні диво-засоби (бальзами, маски тощо) здатні дещо поліпшити їх якість, зовнішній вигляд тощо. Але ефект є при постійному використанні. Припиняємо – отримуємо своє пошкоджене волосся.

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Міф 4: Креми від целюліту працюють

Такі засоби можуть давати ефект, але з правильним харчуванням, фізичними навантаженнями, вмілими руками фахівця.

Міф 5: Натуральна косметика краща, ніж неорганічна

Насправді найкраще те, що підходить вашій шкірі! І саме до цього ви повинні прагнути: знайти відповідний вам продукт і бачити результат.

Міф 6: шкіра "звикає" до косметики

Насправді, будь-який крем не може працювати безмежно, а лише настільки, наскільки може допомогти вашій шкірі. А її зовнішній вигляд не може поліпшуватися нескінченно.

Міф 7: Акне пройде самостійно

Ця хвороба не проходить, якщо її не лікувати. Найчастіше виникає у підлітків. Особливо потрібно насторожитися, коли акне є у дорослого.

 
Акне – що це?
Це захворювання шкіри, яке супроводжується підвищенням вироблення шкірного сала, гіперкератозом, активізацією бактеріальної флори і як наслідок – запаленням і появою дефектів шкіри.

Міф 8: вам потрібен 1 супер інгредієнт, який подарує красу і вічну молодість

Стан вашої шкіри – це ваші зусилля, ваша щоденна рутина і цілий комплекс інгредієнтів і речовин. Кислоти, ретиноїди, пептиди і багато інших компонентів. Жоден з них поодинці не задовольнить всі потреби, особливо вікової шкіри.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Краса Здорове життя
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