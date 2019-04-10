Вісім причин, через які порушується обмін речовин

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Про проблеми з метаболізмом свідчить випадіння волосся
Про проблеми з метаболізмом свідчить випадіння волосся / groomandstyle.com

Про проблеми з метаболізмом свідчать швидка втома, втрата волосся, погана пам'ять. Порушення обміну речовин – це збій на будь-якому етапі метаболізму.

Є і інші симптоми порушення речовин, пише Lifehacker:

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• порушення менструального циклу у жінок;
• безпричинний (на перший погляд) набір або втрата ваги;
• погіршення пам'яті та когнітивних здібностей;
• погіршення стану шкіри (поява акне і подразнень) і нігтів, ламкість і випадання волосся;
• серцева аритмія, стрибки тиску;
• перепади настрою;
• постійні запори або діарея;
• прискорене сечовипускання;
• знижена або підвищена температура, яка довго тримається.

Знижена або підвищена температура свідчить про проблеми з метаболізмом
Знижена або підвищена температура свідчить про проблеми з метаболізмом

Взагалі причин, чому порушується обмін речовин, може бути сотня або навіть більше.

Вісім найбільш поширених причин метаболічних порушень

1. Генетична схильність. Причиною може бути дефіцит тих чи інших ферменти, необхідні для повноцінного травлення. Або ж організм неправильно виводить продукти розпаду з клітин

2. Вік. Роки змінюють гормональний баланс. До прикладу, під час клімаксу у жінок знижується вироблення естрогену. Це викликає проблеми з обміном речовин.

3. Паразити. Порушувати процес перетворення їжі на енергію можуть глисти і патогенні мікроорганізми.

4. Прийом лікарських препаратів, наприклад оральних контрацептивів.

5. Нервове перенапруження. Стреси – часті провокатори порушень обміну речовин.

6. Шкідливі звички. Зокрема, зловживання алкоголем і курінням або пристрасть до сидячо-лежачого способу життя.

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7. Дієти або нерегулярне харчування. Вони можуть спровокувати гіпоглікемію.
стан, що характеризується постійно низьким рівнем цукру в крові, що теж впливає на метаболізм.

8. Деякі перенесені захворювання, в тому числі вірусні – грип, кір, вітрянка.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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