Висока температура у дитини: як розрахувати дозу ліків та що не можна робити
Саме підвищення температури тіла і лихоманка не є хворобою, але вони вказують на наявну вірусну або бактеріальну інфекцію.
Лікар-педіатр Дмитро Бойчук розповів, як правильно визначити дозу та яких помилок найчастіше припускаються батьки.
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В дитячому віці застосовують жарознижувальні препарати тільки з ібупрофеном чи парацетамолом.
Ібупрофен можна застосовувати дітям з трьох місяців чи з досягненням ваги 5 кілограмів. Парацетамол можна давати дітям з двох місяців.
Препарати випускаються в сиропах, супозиторіях, таблетках.
Доза для дітей
Ліки на основі ібупрофену:
– разова доза: 5-10 мг/кг
– добова: 20-30 мг/кг
Ліки на основі парацетамолу:
– разова доза: 10-15 мг/кг
– добова: 60 мг/кг
Розраховувати жарознижувальні препарати потрібно за вагою дитини, а не за віком. Тому, що дитина, наприклад в рік, може важити 9 кг і 14 кг.
Розраховувати жарознижувальні препарати потрібно за вагою дитини
Давати жарознижувальні препарати потрібно не від високої температури, а від загального самопочуття дитини.
Яких помилок припускаються батьки
- дають меншу дозу ліків ("менше всякої хімії пити");
- якщо дитина вирвала ліки зразу – треба повторити прийом. Якщо пройшло 15 хв, то тоді не потрібно;
- неправильно зберігають ліки;
- сильно вдягають дитину (перегрівають), внаслідок чого механізми теплопродукції більше ніж тепловіддачі;
- обтирають дітей оцтом або спиртом. Це може призвести до опіків.
Для зниження температури дітям у жодному разі не можна давати аспірин, німесулід та ін.
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