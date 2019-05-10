Висока температура у дитини: як розрахувати дозу ліків та що не можна робити

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Як розрахувати дозу жарознижувальних
Як розрахувати дозу жарознижувальних / parenting.firstcry.com

Саме підвищення температури тіла і лихоманка не є хворобою, але вони вказують на наявну вірусну або бактеріальну інфекцію.

Лікар-педіатр Дмитро Бойчук розповів, як правильно визначити дозу та яких помилок найчастіше припускаються батьки.

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В дитячому віці застосовують жарознижувальні препарати тільки з ібупрофеном чи парацетамолом.

Ібупрофен можна застосовувати дітям з трьох місяців чи з досягненням ваги 5 кілограмів. Парацетамол можна давати дітям з двох місяців.

Препарати випускаються в сиропах, супозиторіях, таблетках.

Доза для дітей

Ліки на основі ібупрофену:

– разова доза: 5-10 мг/кг

 – добова: 20-30 мг/кг

Ліки на основі парацетамолу:

– разова доза: 10-15 мг/кг

– добова: 60 мг/кг

Розраховувати жарознижувальні препарати потрібно за вагою дитини, а не за віком. Тому, що дитина, наприклад в рік, може важити 9 кг і 14 кг.

Розраховувати жарознижувальні препарати потрібно за вагою дитини
Розраховувати жарознижувальні препарати потрібно за вагою дитини

Давати жарознижувальні препарати потрібно не від високої температури, а від загального самопочуття дитини.

Яких помилок припускаються батьки

  • дають меншу дозу ліків ("менше всякої хімії пити");
  • якщо дитина вирвала ліки зразу – треба повторити прийом. Якщо пройшло 15 хв, то тоді не потрібно;
  • неправильно зберігають ліки;
  • сильно вдягають дитину (перегрівають), внаслідок чого механізми теплопродукції більше ніж тепловіддачі;
  • обтирають дітей оцтом або спиртом. Це може призвести до опіків.

Для зниження температури дітям у жодному разі не можна давати аспірин, німесулід та ін.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Ліки
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