Висока температура в дитини: коли варто викликати "швидку"

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Коли викликати швидку
Коли викликати швидку / unsplash.com

У більшості випадків батьки в змозі впоратися з підвищеною температурою у дитини самотужки. Але існують випадки, коли самолікування стає вкрай небезпечним.

Це так звані "червоні прапори" – ознаки, що вимагають невідкладної допомоги.

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Коли потрібно дзвонити у швидку?

  1. Лихоманка вище 38° у дітей до 3-х місячного віку. Високий ризик важкого перебігу інфекцій.
  2. Лихоманка супроводжується судомами.
  3. Висока температура до 39-40 градусів, яку ніяк не вдається збити хоча б на 1 градус.
  4. На тлі підвищення температури порушено свідомість: дитина загальмована або занадто міцно спить – неможливо розбудити або навпаки надзвичайно збуджена.
  5.  Головний біль дуже сильний, не вдається впоратися з ним прийомом жарознижувальних препаратів.
  6. Дитина зневоднена (відмовляється пити, суха шкіра, сухі губи, темні кола під очима, різко знижується кількість сечовипускань).
  7. Лихоманка + безперервна блювота. 2-3 рази може бути блювота на тлі підвищення температури, більша кількість разів з погіршенням стану – привід звернутися по допомогу.
  8. Лихоманка + сильні болі в животі.
  9. Лихоманка + висип на шкірі, що не блідне при натисканні на нього. Натисніть на висип прозорою склянкою для зручності.
  10. Лихоманка + важке дихання (не вистачає повітря, важко зробити вдих).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Діти Ліки Грип в Україні
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