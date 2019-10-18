Висока температура в дитини: коли варто викликати "швидку"
У більшості випадків батьки в змозі впоратися з підвищеною температурою у дитини самотужки. Але існують випадки, коли самолікування стає вкрай небезпечним.
Це так звані "червоні прапори" – ознаки, що вимагають невідкладної допомоги.
Читайте також: Що має знати людина, яка викликає швидку допомогу
Коли потрібно дзвонити у швидку?
- Лихоманка вище 38° у дітей до 3-х місячного віку. Високий ризик важкого перебігу інфекцій.
- Лихоманка супроводжується судомами.
- Висока температура до 39-40 градусів, яку ніяк не вдається збити хоча б на 1 градус.
- На тлі підвищення температури порушено свідомість: дитина загальмована або занадто міцно спить – неможливо розбудити або навпаки надзвичайно збуджена.
- Головний біль дуже сильний, не вдається впоратися з ним прийомом жарознижувальних препаратів.
- Дитина зневоднена (відмовляється пити, суха шкіра, сухі губи, темні кола під очима, різко знижується кількість сечовипускань).
- Лихоманка + безперервна блювота. 2-3 рази може бути блювота на тлі підвищення температури, більша кількість разів з погіршенням стану – привід звернутися по допомогу.
- Лихоманка + сильні болі в животі.
- Лихоманка + висип на шкірі, що не блідне при натисканні на нього. Натисніть на висип прозорою склянкою для зручності.
- Лихоманка + важке дихання (не вистачає повітря, важко зробити вдих).
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі