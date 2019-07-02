Високий гемоглобін: основні причини та чим це небезпечно

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Високий гемоглобін: причини
Високий гемоглобін: причини / selfhacked.com

Гемоглобін – це білок, здатний переносити кисень до кожної клітинки нашого організму.Гемоглобін (Hb) міститься в еритроцитах (червоні кров'яні тільця крові).

Гінеколог-ендокринолог Єва Соболєва назвала норми гемоглобіну:

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  1. для жінок: 120-140 г/л;
  2. для чоловіків 130—170 г/л,
  3. для дітей — 120—140 г/л.

Високим гемоглобіном для жінок та дітей вважається Hb понад 150 г\л (для жінок), для чоловіків – понад 180 г/л.

Значне збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що збільшилася в'язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.

Причини підвищеного гемоглобіну в крові можна розділити на фізіологічні та патологічні.

Фізіологічні причини високого гемоглобіну

1) Тенденція до згущення крові відзначається у людей, які споживають недостатню кількість води. Недолік обсягу плазми призводить до вироблення великої кількості еритроцитів.

Лікар підкреслює, що йдеться саме просту воду, а не соків та газованої води.

Практично при будь-якій проблемі зі здоров'ям завжди треба робити відсилання до образу життя і харчування.

2) Куріння. Через цю звичку виникає міцне з'єднання гемоглобіну на чадного газу. Відповідно, людина недотримує кисень, перебуваючи в постійному стані гіпоксії – кисневого голодування. Іншими словами, добровільно себе душите.

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3) Місце проживання. Високий гемоглобін є у людей, що живуть у високогір'ї. Там повітря розріджене, вміст кисню в ньому знижений, клітини організму намагаються компенсувати недолік кисню підвищенням Hb з метою поліпшити транспортування кисню в клітину.

4) Фізичні навантаження. Високий гемоглобін виникає у професійних спортсменів, легкоатлетів та альпіністів.

5) Певні професії. У людей, кому доводиться часто літати на літаках — пілотів, стюардес є високий гемоглобін.

Патологічні причини високого гемоглобіну

  • Зневоднення організму: блювота, пронос або прийом сечогінних препаратів;
  • Цукровий діабет, що супроводжується підвищеним сечовиділенням;
  • Надмірне утворення еритроцитів в крові (еритроцитоз);
  • Мутації генів гемостазу;
  • Онкологія;
  • Серцево-судинна недостатність;
  • Різні захворювання легенів;
  • Надлишок в організмі вітамінів групи В9, В12.

Що робити при високому гемоглобіні

1. Не варто панікувати. Проаналізуйте, скільки води ви п'єте протягом дня. Розрахуйте свою дозу з потреб людини – 30 гр/кг. Якщо ваша вага 50 кг, то ви щодня повинні випивати 1,5 л води.

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2. При наявності інфекційної хвороби чи інших захворювань – усуньте причину, зробіть контрольний аналіз крові.

3. Якщо гемоглобін залишається високим – вам потрібно звернутися до гематолога.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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