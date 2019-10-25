Високий рівень гормону стресу: симптоми, як визначити та чим небезпечний

Кортизол – це гормон, завдання якого мобілізовувати ресурси організму. Захворювання, які провокує високий рівень кортизолу супроводжуються надмірною вагою, підвищеним артеріальним тиском та постійним стресом.

Кортизол допомагає організму мобілізувати енергію в екстрених ситуаціях і робить глюкозу більш доступною як для мозку, так і для різних функцій обміну речовин. Хронічне підвищення рівня кортизолу поступово "вимотує" організм.

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Коли здавати кортизол

Клінічні показання для здачі кортизолу – підозра на пухлину наднирників чи гіпофіза.

Щодо функціонального підвищення кортизолу, тобто природної реакції з певних причин, які порушують роботу організму, то приводом для перевірки можуть бути такі причини:

Випадінням волосся чи надмірна вага.

Порушений менструальний цикл.

Дисгормональні захворювання молочних залоз, еректильної дисфункції.

Підвищений тиск чи проблеми зі сном, настроєм.

Наявність таких симптомів при стійкому підвищенню кортизолу, говорить про те, що фізіологічна реакція вже за межами норми.

Підвищення кортизолу – показник наявності загрози для нормального функціонування організму.



Тривале випадіння волосся може бути ознакою високого кортизолу

Симптоми підвищеного кортизолу

Зміна ваги

Збільшення ваги – перший симптом високого рівня кортизолу. Особливо у верхній частині тіла, оскільки жир накопичується в таких ділянках тіла, як грудна клітина, плечі та спина. Руки та ноги при цьому виглядають худими.

Проблеми зі шкірою

акне;

фіолетові плями на грудях, стегнах, животі;

синці;

посилений ріст волосся на обличчі та тілі.

Депресія та часті перепади настрою

Тривога – найпоширеніший симптом. Супроводжується постійними перепадами настрою, можливі ознаки депресії. Високий рівень кортизолу також знижує кровообіг і постачання глюкози в мозок.

Втома та безсоння

Вночі надлишковий рівень гормону не дає людині можливості розслабитися та заснути.

У нормальних умовах кортизол підвищується близько 8 ранку. Але якщо рівень кортизолу підвищений, гормон активний вночі, а зранку вичерпується.



Кортизол "вимотує" організм

Чим небезпечний високий рівень кортизолу

Гормон стресу при підвищенні секреції здатний призводити до руйнування білків амінокислот і глікогену – до глюкози.

По суті, високий кортизол змушує організм працювати на межі, що істотно підвищує ризик інсульту та серцевого нападу.

Високий кортизол знижує засвоєння кальцію та колагену, що впливає на процеси регенерації, робить кістки крихкими.

Кортизол підвищує рівень глюкози в крові вдвічі, що знижує секрецію інсуліну та ускладнює завдання утилізації надлишкового цукру. Як наслідок, високий кортизол поступово призводить до розвитку цукрового діабету та ожиріння.

До того ж, якщо кортизол підвищений, спроби схуднення за допомогою голодування чи жорстких дієт, лише погіршують ситуацію.

Адже, в таких умовах рівень кортизолу підвищується ще сильніше. Тому, при підвищеному рівні кортизолу, заборонено голодувати.