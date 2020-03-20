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Високопосадовець "Нафтогазу" Андрій Фаворов захворів на коронавірус

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Андрій Фаворов / nv.ua

Директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов заявив, що хворий на коронавірус.

Андрій Фаворов пройшов тест на коронавірус – він позитивний. Про це повідомив батько високопосадовця в ефірі російської радіостанції Ехо Москви.

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За його словами, захворіла також дружина топменеджера Нафтогазу – засновниця компанії Magonova & Partners Анастасія Магонова.

Батько Андрія Фаворова також зазначив, що невідомо, коли і де саме заразився високопосадовець. 

Поки я був в Туреччині мій син знаходився тут у нас вдома в Атланті, а потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. Ми не можемо точно сказати, в якому з двох літаків, в якому аеропорту чи де відбулося зараження, але якщо він прилетів в середу до Києва, то в суботу він відчув нездужання, відчув, що у нього піднялася температура, поміряв, було близько 38-ми, і почався ось цей дуже характерний сухий гавкаючий кашель,
– розповів Михайло Фаворов, батько високопосадовця. 

На наступний день симптоми з'явилися й в дружини пана Андрія. Втім, наразі сімейство почуває себе добре.

Можна вважати, що сьогодні вони вже перший день без температури, без кашлю. Поступово одужують,
– сказав батько топ-менеджера Нафтогазу.

Також на своїй фейсбук-сторінці сам Андрій Фаворов підтвердив самоізоляцію та легке занедужання, але не зазначив, чи дійсно хворий на коронавірус.

Відчуваю себе відмінно. Температура 36.6. Кашлю немає. Тільки нудно. Не хвилюйтесь. Планую просидіти так ще тиждень, поки деякі питання не будуть зняті,
– зазначив Фаворов.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Нафтогаз Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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