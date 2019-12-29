Що таке вісцелярний жир і як його виявити

Впродовж десятиліть лікарі вимірювали індекс маси тіла пацієнта (ІМТ), як спосіб визначення ризику серцевих захворювань, пов'язаних з ожирінням.

По суті, ІМТ визначає відсоток жиру в вашому тілі та пов'язується з вашим ростом і вагою. Але цей розрахунок не досконалий, адже звичайні ваги не показують надлишковий жир насправді, повідомляє HealthDay.

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Річ у тім, що жир в організмі людини – не однаковий. Наприклад, жир, накопичений навколо живота, називається вісцеральним жиром і пов'язаний з резистентністю до інсуліну та іншими метаболічними порушеннями.

Факти показують, що люди з великою талією більше схильні до ризику серцевих захворювань, ніж люди з меншою талією, навіть якщо у них однаковий ІМТ.

Норма вісцерального жиру в організмі визначається розміром талії. Якщо у чоловіків вона понад 100 сантиметрів, а у жінок понад 85 – рівень вісцелярного жиру вже занадто високий.



Вісцелярний жир можна визначити, помірявши талію / Pixabay

Як позбутися вісцелярного жиру

Передусім, варто відмовитися від надмірної кількості алкоголю, надмірного вживання цукру та транс-жирів.

Спробуйте низьковуглеводну дієту

Низьковуглеводні дієти є ефективним способом зниження вісцерального жиру. Дослідження доводять, що такий тип харчування ефективніший для зниження вісцерального жиру, ніж низькокалорійні дієти. Додайте в раціон більше клітковини.

Рухайтесь

Регулярні заняття аеробікою - чудовий спосіб позбутися від вісцерального жиру, адже кардіо спалює багато калорій.

Деякі дослідження показують, заняття аеробікою можуть допомогти втратити вісцеральний жир навіть без особливої дієти.

Їжте більше білків

Споживання більшої кількості білка не лише покращує метаболізм, а й може допомогти подолати голод завдяки підвищенню рівня певних гормонів: GLP-1, PYY і холецистокініну.

Висипайтесь

Недолік сну збільшує утворення вісцерального жиру, а його достатність – навпаки, зменшує.

Практикуйте інтервальне голодування

Дотримання інтервального стилю харчування зазвичай змушує вас менше їсти, споживати менше калорій та може позбавити вісцелярного жиру.

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