Вітамін D та коронавірус: нові дані про вплив на лікування та профілактику захворювання

Згідно з новим дослідженням, зараз недостатньо наукових доказів того, що вітамін D може бути корисний для профілактики або лікування COVID-19.

До такого висновку дійшли вчені з Великобританії, Європи та США, включаючи експертів з Бірмінгемського університету. Вони опублікували консенсусну документацію по вітаміну D, що попереджає про ризик високих доз цієї речовини.

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Після неперевірених повідомлень про те, що високі дози вітаміну D (вище 4000 МО / добу) можуть знизити ризик зараження COVID-19 і можуть використовуватися для успішного лікування, науковці в новому звіті опублікували сучасні дані про вітамін і його використання при лікуванні інфекцій.

Вітамін D – що це? Це речовина, яка виробляється в шкірі людини під впливом сонячного світла. Він потрібен для підтримки мінералів, таких як кальцій і фосфор. А вони необхідні для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів.

Вітамін D може бути небезпечним

Вивчаючи попередні дослідження, вчені не виявили доказів зв'язку між додаванням високих доз вітаміну D у профілактиці або успішному лікуванні коронавірусу і застерегли від надмірного вживання вітаміну без медичного спостереження через високі ризики для здоров'я.

Вчені прийшли до висновку, що твердження про користь вітаміну D при лікуванні коронавірусу не підтверджуються адекватними дослідженнями на людях і засновані на результатах досліджень, які конкретно не вивчали цю область.

Відповідно до інструкцій Public Health England по вітаміну D, ми рекомендуємо людям приймати добавки вітаміну по 10 мікрограмів на день в зимові місяці (з жовтня по березень) і цілий рік, якщо їхній час перебування на вулиці обмежений,

– сказала генеральний директор British Nutrition Foundation, професор Джуді Батріс.

Зазначимо, що при високих дозах вітамін D може бути токсичним та порушувати роботу нирок, печінки та робити кістки ще більш крихкими.



Як поповнити запаси вітаміну "сонця" / Інфографіка 24 канал