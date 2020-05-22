Вітамін D та коронавірус: нові дані про вплив на лікування та профілактику захворювання
Згідно з новим дослідженням, зараз недостатньо наукових доказів того, що вітамін D може бути корисний для профілактики або лікування COVID-19.
До такого висновку дійшли вчені з Великобританії, Європи та США, включаючи експертів з Бірмінгемського університету. Вони опублікували консенсусну документацію по вітаміну D, що попереджає про ризик високих доз цієї речовини.
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Після неперевірених повідомлень про те, що високі дози вітаміну D (вище 4000 МО / добу) можуть знизити ризик зараження COVID-19 і можуть використовуватися для успішного лікування, науковці в новому звіті опублікували сучасні дані про вітамін і його використання при лікуванні інфекцій.
Вітамін D може бути небезпечним
Вивчаючи попередні дослідження, вчені не виявили доказів зв'язку між додаванням високих доз вітаміну D у профілактиці або успішному лікуванні коронавірусу і застерегли від надмірного вживання вітаміну без медичного спостереження через високі ризики для здоров'я.
Вчені прийшли до висновку, що твердження про користь вітаміну D при лікуванні коронавірусу не підтверджуються адекватними дослідженнями на людях і засновані на результатах досліджень, які конкретно не вивчали цю область.
Відповідно до інструкцій Public Health England по вітаміну D, ми рекомендуємо людям приймати добавки вітаміну по 10 мікрограмів на день в зимові місяці (з жовтня по березень) і цілий рік, якщо їхній час перебування на вулиці обмежений,
– сказала генеральний директор British Nutrition Foundation, професор Джуді Батріс.
Зазначимо, що при високих дозах вітамін D може бути токсичним та порушувати роботу нирок, печінки та робити кістки ще більш крихкими.