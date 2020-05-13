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Вітамін D має важливе значення в боротьбі з коронавірусом

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Вітамін D допоможе побороти коронавірус
Вітамін D допоможе побороти коронавірус / unsplash.com

Науковці закликають змінити рекомендації з добавок вітаміну D. Нова публікація підкреслює зв'язок між рівнем вітаміну D і смертністю від коронавірусу COVID-19.

Автори статті проаналізували всі європейські дослідження дорослого населення з 1999 року, в яких вимірювали вітамін D і порівнювали його рівень і смертність від коронавірусу, пише medicalxpress

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Вітамін D та імунітет

Вітамін D може підтримувати імунітет через ряд імунних шляхів, які беруть участь в боротьбі з коронавірусом SARS-COV2. Багато недавніх досліджень підтверджують ключову роль вітаміну D у вірусних інфекціях.

Це дослідження показує, що в країнах з нижчою широтою спостерігається високий рівень дефіциту вітаміну D. У цих країнах також виникли найвищі показники захворюваності й смертності в Європі.

У північних країнах, Норвегії, Фінляндії та Швеції рівень вітаміну D вище, попри менший вплив сонячного світла UVB, тому що харчові добавки та збагачення харчових продуктів зустрічаються частіше.

У цих скандинавських країнах рівень захворюваності COVID-19 і смертність нижча. Кореляція між низьким рівнем вітаміну D і смертністю від коронавірусу є статистично значущою.

Це може бути пов'язано з тим, що вітамін D грає важливу роль в регуляції і придушенні запальної відповіді або цитокінового шторму, який викликає важкі наслідки COVID-19 і "гострий респіраторний дистрес-синдром", пов'язаний з підключенням до ШВЛ і смертю.

Як отримати вітамін D?

В людей вітамін D виробляється у людей під дією сонцю. Також багато продуктів харчування мають високий вміст цього вітаміну. 

Основні джерела вітаміну D є у таких продуктах:

  • Жирна риба, лосось, сардини;
  • Апельсиновий сік;
  • Злаки;
  • Червоне м'ясо;
  • Жовток;
  • Твердий сир;
  • Тофу.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове харчування Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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