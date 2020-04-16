Як підняти рівень вітаміну D без доступу до сонця

У зв'язку з пандемією коронавірусу, ледь не весь світ вимушений сидіти вдома на ізоляції. Але як підвищити рівень вітаміну D без допомоги сонячного світла?

Вітамін D необхідний для організму людини, але не можна допустити й перевищення його норми. Відтак, не варто вживати Вітамін D "для профілактики" без попередніх аналізів та консультації з лікарем.

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Вітамін D необхідний для людини, адже він тримає під контролем засвоєння кальцію та фосфору. Окрім того, він зміцнює кістки й м'язову тканину та покращує розвиток і функції мозку.

Вітамін D – що це? Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який є ключовим для підтримки мінералів, таких як кальцій і фосфор.

Добова норма вітаміну D – 800-1000 МО на добу. Й звісно, вона може коливатися залежно від рівня вітаміну в крові людини.

До чого може призвести нестача вітаміну D:

рахіт у дітей;

остеопенія, остеопороз, зм'якшення кісткової тканини;

хронічний біль;

фіброміалгія;

хвороби серця та високий тиск;

діабети першого та другого типу;

надмірна вага та ожиріння;

онкологічні захворювання, розсіяний склероз;

слабкість або спазми м'язів;

втомлюваність, розлади сну, тривожність, депресія тощо.

Як отримати вітамін D природнім шляхом

На щастя, Вітамін D можна отримати у формі D2 (ергокальциферолу), а саме через їжу.

Хороші джерела D2: жирні сорти риби, зокрема лосось та сардини, печінка тріски, яловича печінка, яйця, сир, тофу та сметана.

Відтак, для достатньої кількості Вітаміну D зробіть свій раціон різноманітнішим та вживайте поживну й корисну їжу. Якщо ви впевнені в тому, що у вас серйозна нестача вітаміну D, проконсультуйтесь зі своїм сімейним лікарем.



Як поповнити запаси вітаміну "сонця" / Інфографіка 24 канал

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