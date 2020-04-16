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Як підняти рівень вітаміну D без доступу до сонця

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Звідки отримати вітамін D без доступу до сонця / Unsplash

У зв'язку з пандемією коронавірусу, ледь не весь світ вимушений сидіти вдома на ізоляції. Але як підвищити рівень вітаміну D без допомоги сонячного світла?

Вітамін D необхідний для організму людини, але не можна допустити й перевищення його норми. Відтак, не варто вживати Вітамін D "для профілактики" без попередніх аналізів та консультації з лікарем.

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Вітамін D необхідний для людини, адже він тримає під контролем засвоєння кальцію та фосфору. Окрім того, він зміцнює кістки й м'язову тканину та покращує розвиток і функції мозку.

 
Вітамін D – що це?

Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який є ключовим для підтримки мінералів, таких як кальцій і фосфор.

Добова норма вітаміну D – 800-1000 МО на добу. Й звісно, вона може коливатися залежно від рівня вітаміну в крові людини. 

До чого може призвести нестача вітаміну D:

  • рахіт у дітей;
  • остеопенія, остеопороз, зм'якшення кісткової тканини;
  • хронічний біль;
  • фіброміалгія;
  • хвороби серця та високий тиск;
  • діабети першого та другого типу;
  • надмірна вага та ожиріння;
  • онкологічні захворювання, розсіяний склероз;
  • слабкість або спазми м'язів;
  • втомлюваність, розлади сну, тривожність, депресія тощо.

Як отримати вітамін D природнім шляхом

На щастя, Вітамін D можна отримати у формі D2 (ергокальциферолу), а саме через їжу.

Хороші джерела D2: жирні сорти риби, зокрема лосось та сардини, печінка тріски, яловича печінка, яйця, сир, тофу та сметана.

Відтак, для достатньої кількості Вітаміну D зробіть свій раціон різноманітнішим та вживайте поживну й корисну їжу. Якщо ви впевнені в тому, що у вас серйозна нестача вітаміну D, проконсультуйтесь зі своїм сімейним лікарем.


Як поповнити запаси вітаміну "сонця" / Інфографіка 24 канал

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Медицина Профілактика захворювань Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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