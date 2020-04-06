До кінця квітня лікарні отримають 2 мільйони тестів на коронавірус від українських виробників

В українських лікарнях до кінця квітня має з'явитися близько 2 мільйонів вітчизняних високоточних тестів на виявлення COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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За словами Степанова, масове тестування громадян є одним з елементів боротьби з коронавірусом в країні.

У нас є троє українських виробників, в тому числі компанія "Укргентех", яка вже виробляє. І я думаю, що до кінця місяця у нас буде близько 2 мільйонів тестів, які нам поставлять,

– заявив Степанов.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що МОЗ домовилось з приватними лабораторіями, які готові проводити дослідження.

Ми використовуємо тести українського виробництва. Сьогодні таких виробників є три, Інститут молекулярної біології один із них. Він першим розробив тест-систему, яку направили більше на наукові дослідження. Тому інші виробники її спрощують і переводять в серійне виробництво. Сьогодні передбачене фінансування на закупівлю тестів українського виробництва і ми зробили попереднє замовлення на 2 мільйони досліджень,

– наголосив Ляшко.

Станом на 4 квітня, в Україні зафіксували 1319 випадків коронавірусної хвороби та 38 летальних випадків.

Зазначимо, що Україна поки що перебуває в лідерах антирейтингу на тестування наявності COVID-19 в громадян. Відповідно, чим менше тестів проведено, тим менше випадків зараження виявлено.

Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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