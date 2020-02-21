"Виводити зі стресу": у Нові Санжари відправлять місію Червоного Хреста

У Нових Санжарах, на Полтавщині працюватиме місія Червоного хреста, аби зняти напруження серед місцевого населення.

Волонтери Червоного хреста будуть працювати з населенням, щоб пояснити методи зараження, зазначили представники місії.

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Добровольці місії наголосили на тому, що приводів для паніки наразі немає, але населення селища потребує психологічної підтримки.

Я думаю, що жодної загрози немає. Наша місія зараз – заспокоїти населення, провести психосоціальну підтримку і з'ясувати потреби, можливо, потрібна підтримка міжнародної організації. Ми повинні вивести людей із стресу і пояснити їм, що робити далі,

– зазначила представниця Червоного хреста.

Вона наголосила, що в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі.

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