24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Виводити зі стресу": у Нові Санжари відправлять місію Червоного Хреста

- Читать новость на русском
Місія Червонога Хреста / Фотобанк 24 каналу

У Нових Санжарах, на Полтавщині працюватиме місія Червоного хреста, аби зняти напруження серед місцевого населення.

Волонтери Червоного хреста будуть працювати з населенням, щоб пояснити методи зараження, зазначили представники місії.

Читайте також: "В жодній країні світу такого не було", – МОЗ про реакцію населення в Нових Санжарах

Добровольці місії наголосили на тому, що приводів для паніки наразі немає, але населення селища потребує психологічної підтримки. 

Я думаю, що жодної загрози немає. Наша місія зараз – заспокоїти населення, провести психосоціальну підтримку і з'ясувати потреби, можливо, потрібна підтримка міжнародної організації. Ми повинні вивести людей із стресу і пояснити їм, що робити далі,
– зазначила представниця Червоного хреста.

Вона наголосила, що в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу.

Сутички у Нових Санжарах: основне

  • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
  • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
  • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
  • Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
  • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Путін заявив, що хоче домовитися з Зеленським про покращення відносин
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус 2020 Нові Санжари Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
20 лютого 19:00 Інсульт: симптоми, види, як розпізнати
17 січня 14:00 Перша допомога при укусах комах
20 лютого 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
Новини
Більше новин
Залиште відгук