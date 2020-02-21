"Виводити зі стресу": у Нові Санжари відправлять місію Червоного Хреста
У Нових Санжарах, на Полтавщині працюватиме місія Червоного хреста, аби зняти напруження серед місцевого населення.
Волонтери Червоного хреста будуть працювати з населенням, щоб пояснити методи зараження, зазначили представники місії.
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Добровольці місії наголосили на тому, що приводів для паніки наразі немає, але населення селища потребує психологічної підтримки.
Я думаю, що жодної загрози немає. Наша місія зараз – заспокоїти населення, провести психосоціальну підтримку і з'ясувати потреби, можливо, потрібна підтримка міжнародної організації. Ми повинні вивести людей із стресу і пояснити їм, що робити далі,
– зазначила представниця Червоного хреста.
Вона наголосила, що в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу.
Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі.
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