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Виявили комбінацію препаратів, які вдвічі прискорюють одужання від коронавірусу

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Комбінація препаратів проти коронавірусу
Комбінація препаратів проти коронавірусу / unsplash.com

Клінічні дослідження підтвердили ефективність лікування COVID-19 комбінацією трьох препаратів. Пацієнти з легкими та середніми формами захворювання при лікуванні експериментальними препаратами, одужували від недуги вдвічі швидше.

Вчені з Гонконгу представили результати другої фази клінічних досліджень за участю 127  пацієнтів з COVID-19, яких лікували одним або комбінацією противірусних препаратів на тлі стандартної терапії, включаючи вентиляцію легенів, антибіотики, кортикостероїди та інші засоби, пише Lancet.

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Про яку комбінацію препаратів йдеться

Комбінація з трьох препаратів – Інтерферону бета-1b, Лопінавір-ритонавіру і Рибавірину – були значно ефективніше виняткового прийому Лопінавір-ритонавіру.

В середньому при застосуванні комбінації зазначених препаратів тривалість хвороби скорочувалася до 7 днів, в той час як приймаючі один препарат пацієнти хворіли близько 12 днів.

Комбіноване лікування було безпечним, пацієнти не мали побічних реакцій організму.

Важливо, що ефект був кращим при ранньому початку лікування.

Інтерферон бета-1b може бути ключовим компонентом комбінованого лікування і вимагає подальшого вивчення для терапії COVID-19,
– заявила співавторка дослідження Дженні Ло. 

 
Інтерферон бета-1b – що це? 
Препарат був розроблений для лікування розсіяного склерозу і потенційно може підвищити здатність організму боротися з COVID-19.

Майбутні дослідження третьої фази повинні підтвердити або спростувати центральну роль Інтерферону бета-1b, як базу для лікування. Команда також планує протестувати терапію на пацієнтах з важкою формою COVID-19.


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Ліки Медицина дослідження
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