Виявили два нових підвиди раку товстої кишки

Дослідники з Німеччини розробили програму, яка швидко виявляє до якого з чотирьох підтипів колоректального раку відноситься пухлина. Програма відразу рекомендує найефективніше лікування.

Дослідники Берлінського інституту медичної системної біології, про яких пише Science Daily, вирішили залучити до лікування раку товстої кишки штучний інтелект. Спеціальна платформа має назву Multi-omics Autoencoder Integration (maui).

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В контексті мутацій та експресії генів є багато видів пухлин товстого кишківника. Від того, наскільки точно вдасться діагностувати підвид пухлини, залежить стратегія та ефективність лікування. На жаль, аналізувати відмінності між пухлинами досить складно.

Особливості методу

На відмінну від інших традиційних систем машинного навчання, новий алгоритм німецьких вчених не потребує введення маркованих даних та шукає закономірності самостійно.

У генетичному матеріалі пухлини програма виявляє закономірності, що дозволяє визначити один із чотирьох типів колоректального раку.

Окрім того, завдяки програмі виявилося, що один із підтипів пухлин варто розділити на два підвиди.

Програма є не лише точною, а й оперативною. Завдяки їй діагностика відбувається швидше, ніж за допомогою інших схожих алгоритмів машинного навчання.

Зокрема, для обробки 100 шаблонів знадобилося всього три хвилини замість двадцяти,

– зазначають вчені.

Лікарі зможуть використовувати maui як "пошукову систему", щоб швидко зрозуміти, до якого типу пухлин відноситься взятий у пацієнта зразок.

Алгоритм не лише класифікує пухлину, але й пропонує оптимальні методи лікування.

У майбутньому програму можна буде навчити працювати з іншими видами раку.