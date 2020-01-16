Виявили ген, який викликає метастази

Багато типів раку наразі піддаються лікуванню, якщо пухлина виявлена ​​на ранній стадії. Втім, ймовірність смерті підвищується внаслідок метастазування. Вчені виявили два гени, які можуть бути головними регуляторами цього процесу.

Дослідники зі Стенфордського університету (США) виявили, що блокування двох специфічних генів може бути ключем для запобігання поширенню багатьох типів пухлин. Відкриття може допомогти виявляти пацієнтів з підвищеними ризиками агресивності раку.

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Виявилося, що два гени – MYC і TWIST1 спільно з імунними клітинами сприяють метастазуванню. У свою чергу, ракові клітини продукують молекули Ccl2 і Il13, які стимулюють запалення.

Блокування запальних молекул зупиняє розвиток раку,

– зазначають автори.

Щоб з'ясувати специфічність цих генів, вчені проаналізували 10 тисяч зразків пухлин людей з 33 різними типами раку. Пацієнти, у яких були наявні гени MYC і TWIST1 – жили менше, також у них було більше запальних цитокінів.



Гени MYC і TWIST1 беруть участь у процесах метастазування/Фото:Pixabay

Потім дослідники оцінили рівні Ccl2 і Il13 у пацієнтів з раком печінки і порівняли показники з людьми, у яких був цироз печінки. Виявилося, що лише у онкохворих були підвищені рівні цих молекул. А у людей з високим Il13 були виявлені агресивні пухлини.

Аналіз двох генів допоможе виявляти людей з високою групою ризику і визначати для них кращу схему лікування, аби протистояти швидкому метастазуванню. У перспективі вплив на них може стати ефективною стратегією для уповільнення або запобігання метастазування раку.

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