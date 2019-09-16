Виявили головний механізм сліпоти

Дослідження дає перше уявлення про те, що саме "ламається" в комунікації очей і мозку, коли людина втрачає здатність бачити. Вчені сподіваються, що відкриття допоможе лікувати сліпоту і ряд захворювань: глаукому, розсіяний склероз та стани після травм.

Більшість форм втрати зору мають спільне джерело – порушення взаємозв’язку очей та мозку. В основі цієї комунікації є сотні білків, що генеруються нервовими клітинами сітківки.

Вчені з Університету Скріппса простежили за поведінкою багатьох типів білків і встановили загальну причину важких захворювань зору.

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"Розуміння транспортування білків із сітківки дуже важливе, оскільки це дозволяє зрозуміти особливості функціонування зорової системи", – пояснив керівник дослідження.

В майбутньому це допоможе точніше вивчати процеси, які відбуваються через пошкодження нервів і призводить до втрати зору.



Білки з нервових клітин ока передають зоровий сигнал на різні ділянки мозку

Сітківка транспортує білок у більш як в 30 різних областей центральної нервової системи. Команда вчених сконцентрувалась на двох основних – верхньому коллікулусу (аналізує рух в полі зору) і боковому ядрі колінного суглоба (аналізує форму видимих об’єктів). До недавніх пір кінцеве призначення цих білків було маловідомим.

Найважливішим аспектом дослідження є зоровий нерв, який причетний до багатьох тяжких захворювань ока. Спостерігаючи за поведінкою білків, вчені виявили їх в аксонах зорового нерва. До цього вважалось, що вони функціонують лише в оці.

"Ці білки зазвичай знаходяться в ядрі клітини, але ми виявили їх дуже далеко від ядра, що вказує на їх участь в комунікації очей і мозку", - сказав Кляйн.

Висновки вже привели вчених до нових областей вивчення зорової системи. Детальне уявлення про транспортування білків допоможе поліпшити їх функції та запобігти загибелі клітин, що ведуть до втрати зору.