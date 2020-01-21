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Виявили клітини, які здатні лікувати усі типи раку

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Т–клітини можуть атакувати ракові клітини / depositphotos.com

Вчені виявили метод боротьби з раком крові, легень, шкіри, товстої кишки, молочної залози, кісток, нирок, яєчників, матки та інших видів онкозахворювань.

Дослідники з університету Кардіффа знайшли імунну Т-клітину в крові людей, яка й забезпечує націленість терапії на різні типи раку. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Immunology.

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Одним з головних досягнень в боротьбі з раком за останні роки вважається розробка імунотерапії CAR-T. Методика передбачає вилучення T-лімфоцитів пацієнта і їх перелаштування на протидію білкам конкретних популяцій злоякісних клітин. З 2017 року методика використовується для лікування декількох видів раку.

Втім, проблема полягала у відсутності універсального T-клітинного рецептора, який міг би впливати на різні види раку.


Виявлені лімфоцити можуть зробити можливою імунотерапію проти багатьох видів раку/Фото:Unsplash

Віднайшли Т-клітини для універсальної терапії раку

Тепер, коли науковці знайшли імунну Т-клітину в крові людей, це допоможе сканувати організм і шукати потенційні загрози.

Від відкритих раніше методик, вона відрізняється тим, що може атакувати ракові клітини, не знищуючи здорові.

Ймовірно, мішенню для даних клітин служить поверхнева молекула MR1. Вона присутня в більшості людських клітин, але у злоякісних її структура змінюється.


Вчені припускають, що метод впливає на молекулу MR1/Фото:Unsplash

В майбутньому Т-клітини планують брати з крові людини і генетично модифікувати для створення рецептору, який виявляє рак. Потім ці клітини у великих кількостях повертатимуть пацієнтам для боротьби з онкозахворюваннями.

Їх використання може стати основою універсальної імунотерапії, створення якої раніше вважалося неможливим. Така терапія буде дешевшою і доступнішою за традиційну імунотерапію.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Медицина дослідження
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