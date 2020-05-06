Виявили маркер, який може попередити про критичний стан при COVID-19 до його виникнення

Американські вчені ідентифікували білок, високий рівень якого в крові пацієнтів з COVID-19 може попереджати про виникнення у них критичного стану.

Дослідники ідентифікували білок під назвою suPAR – його високий рівень у крові пацієнтів з коронавірусом може попередити про розвиток ускладнень. Результати дослідження опубліковані на Critical Care.

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Дослідники з Медичного центру Університету Раш перевірили рівень білку suPAR у 15 пацієнтів з підозрою на коронавірус або з підтвердженим діагнозом. Водночас дослідники медичного факультету Афінського університету обстежили 57 пацієнтів на рівень suPAR і простежили за ними в рамках клінічного курсу.

Це перша у світі доповідь, в якій показано, що рівень suPAR підвищений при COVID-19 і є прогностичним. Оскільки suPAR – компонент вродженої імунної системи, він служить показником тяжкості захворювання. Ці результати показують, що чим вище рівень suPAR в плазмі, тим гірше результат для легких цих пацієнтів?

– сказав один з авторів дослідження Йохен Райзер

Дослідники також зазначали час до початку інкубаційного періоду в інфікованих і виявили, що цей термін значно короткий у тих пацієнтів, які мали високий рівень suPAR в плазмі.

Дослідники зазначають, що їхнє дослідження засноване на невеликій вибірці й для остаточних висновків необхідно більше даних. Втім, вони наголошують на тому, що роль білка suPAR необхідно вивчити детальніше, адже це шанс знати наперед, за якими пацієнтами варто слідкувати ретельніше, а кого без сумнівів можна відправляти додому.

Існує великий корпус даних, які свідчать про те, що suPAR асоціюється з поганими наслідками через гострий респіраторний дистрес-синдром і поганим функціонуванням легенів у критично хворих,

– додав Райзер.

Попередні дослідження інших вчених демонстрували, що хронічно підвищений рівень suPAR в плазмі свідчить про ризик гострої травми нирок і раптового зниження їх функції. Власне, дослідники звернули увагу на рівень білка suPAR при коронавірусі через те, що в період хвороби у багатьох людей виникають проблеми з нирками.

Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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