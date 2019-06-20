Виявили небезпеку купання в морях та океанах

Американські дослідники з Університету Купера в Кемдені з'ясували, що купання в морях і океанах може бути смертельно небезпечним для людини.

Так, під час купання в організм можуть потрапляти бактерії Vibrio vulnificus, йдеться у журналі Annals of Internal Medicine.

Читайте також: Що станеться, якщо не витягнути скалку

Ці бактерії проникають в тіло через відкриті рани та в окремих ситуаціях провокують розвиток некротичного фасціїту, який може привести до ампутації кінцівки або смерті інфікованої людини. При цьому підвищеному ризику піддаються люди з ослабленим імунітетом і цирозом печінки.

Некротичний фасціїт — що це? Це інфекційне захворювання, при якому відбувається запалення фасції (система сполучної тканини, яка утворює зв'язок між кісткою і фалангами пальців ніг) через відкриті рани анаеробними бактеріями або гемолітичним стрептококом. Це може привести до руйнування тканини в шкірі та м'язах, а також підшкірній клітковині, яка є тканиною під шкірою. Також може розвинутися сепсис.

Vibrio vulnificus мешкають у водах з температурою вище 13°C і високою солоністю. Фахівці виявили, що ареал проживання цих мікроорганізмів зміщується на північ через глобальне потепління.

Бактерії є частиною флори південно-східного узбережжя США, також випадки інфекції зареєстрували в Чесапікській затоці.

Vibrio vulnificus можна підчепити при вживанні морепродуктів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.