Виявили небезпеку купання в морях та океанах

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Виявили небезпеку купання в морях та океанах
Виявили небезпеку купання в морях та океанах / insidesanpedro.com

Американські дослідники з Університету Купера в Кемдені з'ясували, що купання в морях і океанах може бути смертельно небезпечним для людини.

Так, під час купання в організм можуть потрапляти бактерії Vibrio vulnificus, йдеться у журналі Annals of Internal Medicine.

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Ці бактерії проникають в тіло через відкриті рани та в окремих ситуаціях провокують розвиток некротичного фасціїту, який може привести до ампутації кінцівки або смерті інфікованої людини. При цьому підвищеному ризику піддаються люди з ослабленим імунітетом і цирозом печінки.

 
Некротичний фасціїт — що це?

Це інфекційне захворювання, при якому відбувається запалення фасції (система сполучної тканини, яка утворює зв'язок між кісткою і фалангами пальців ніг) через відкриті рани анаеробними бактеріями або гемолітичним стрептококом. Це може привести до руйнування тканини в шкірі та м'язах, а також підшкірній клітковині, яка є тканиною під шкірою. Також може розвинутися сепсис.

Vibrio vulnificus мешкають у водах з температурою вище 13°C і високою солоністю. Фахівці виявили, що ареал проживання цих мікроорганізмів зміщується на північ через глобальне потепління.

via GIPHY

Бактерії є частиною флори південно-східного узбережжя США, також випадки інфекції зареєстрували в Чесапікській затоці.

Vibrio vulnificus можна підчепити при вживанні морепродуктів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Інфекція дослідження Лікування
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