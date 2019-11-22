Виявили неочікуваний спосіб зберегти слух в старості

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Зберегти слух / shzboxtoday.net

Втрата слуху часто супроводжує процес старіння. Однак, вчені пропонують новий спосіб, який може бути ефективним методом профілактики втрати слуху.

Американські вчені зазначають, що присутність певних харчових продуктів у щоденному раціоні здатна запобігти втраті слуху. Зокрема, корисне для слуху споживання морепродуктів та овочів, що містять каротиноїди.

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Вчені прагнули краще простежити зв’язок раціону та функцій слуху і тепер оголосили нові докази користі певних типів харчування.

Зв'язок дієти та відчуття слуху

Вчені аналізували дані жінок, які кожні чотири роки впродовж 20 років надавали інформацію про раціон харчування.

Дослідники з'ясовували, наскільки їх харчування відповідало трьом підходам: дієті для гіпертоніків, середземноморської дієти, а також дієті за шкалою AHEI-2010.

Виявилося, що суворе дотримання принципів цих дієт знижувало ризик цілого ряду захворювань: серцево-судинної системи, гіпертонії, діабету, інсульту.


Середземноморську дієту вважають однією з кращих 

Як проводили дослідження

Аби оцінити вплив дієти на відчуття слуху, вчені проводили детальну діагностику і тестування пацієнтів протягом трьох років.

Ймовірність зниження чутливості слуху була на 30% нижчою у людей, котрі дотримувалися дієти.

Крім того, дослідники відзначили, що середній вік, у який слушно перевірити слух, склав 59 років.

Зв’язок між дієтою і зниженням слуху охоплював частоти, що мають вирішальне значення для розуміння мови, пояснив автор дослідження Керхан.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Профілактика захворювань
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