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Виявили несподівану користь синього світла

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Чи може бути корисним синє світло / Unsplash

Згідно з дослідженням фахівців з Аризонського університету, синє світло може допомогти при лікуванні людей, які зазнали струсу мозку.

Відомо, що мозок відновлюється під час сну, фахівці прагнули визначити, чи покращений сон здатен призводити до швидшого одужання, повідомляє Neurobiology of Disease.

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У рандомізованому клінічному випробуванні пацієнти зі струсом мозку використовували пристрій, який світить яскраво-синім світлом (довжиною хвилі 460 нанометрів). Вони щоранку вмикали його на 30 хвилин впродовж 6 тижнів. Інша ж, контрольна група людей, використовувала яскраве бурштинове світло.

Щоденне опромінення синім світлом зранку допомагає знову ввійти в циркадний ритм, що допомагає налагодити сон. Ми змогли продемонструвати це на людях, які одужують після струсу мозку. Ми виявили, що поліпшення сну призводить до покращення когнітивної функції, зменшення денної сонливості та відновлення мозку,
– сказав один з авторів дослідження, професор психіатрії Вільям Д. Скотт.


Пристрій, який використовувався під час дослідження / Фото: Medical Xpress

Як пояснили вчені, синє світло пригнічує вироблення мелатоніну, який допомагає мозку підготуватись до сну. Піддаючись зранку синьому світлу, людина зміщує біологічний годинник, завдяки чому мелатонін ввечері запускається раніше, що допомагає краще заснути та спати. 

Завдяки синьому світлу, учасники засинали та прокидалися на годину раніше, ніж до випробування, а вдень були менш сонливими. Пацієнти покращили швидкість та ефективність мозку та продемонстрували збільшення об’єму ядра пульвінар, який відповідає за зорову увагу. Також у пацієнтів посилились нейронні зв’язки та комунікаційний потік між ядром пульвінара та іншими частинами мозку, які відповідають за пильність та пізнання.

Відомо, що засинати та спати під впливом синього світла не можна. Фахівці зазначили, що світло саме по собі не шкідливе й зрівняли його з кофеїном, який може приносити користь чи шкоду залежно від часу доби та стану здоров'я людини. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження Мозок
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