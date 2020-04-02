Виявили нові негативні наслідки коронавірусу на здоров'я людини

Дослідники виявили, що коронавірус може негативно вплинути на серце тих пацієнтів, які ніколи не мали з ним серйозних проблем.

19,7% з групи 416 інфікованих COVID-19 пацієнтів зазнали пошкодження серця, про це йдеться в дослідженні, опублікованому на JAMA Cardiology.

До теми Жертви коронавірусу найчастіше помирають через серце

Ми знаємо, що ризик серцевої травми існує незалежно від того, були у вас серцеві захворювання раніше чи ні,

– розповів Healthline провідний лікар Мохаммад Маджид, доцент кафедри кардіології Медичної школи МакГоверн при UTHealth.

Лікарі стверджують, що COVID-19 пов'язаний з високим запальним процесом. Відтак, коронавірус може спричинити запалення судин, міокардит та серцеву аритмію.

До слова, у цьому ж дослідженні йшлося про те, що найчастіше від коронавірусу помирають люди з серцевими хворобами.

На своєму досвіді я зрозумів, що більшість людей насправді помирають від хвороб серця, а не від пневмонії,

– заявив Моххамад Маджид





Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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