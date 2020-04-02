24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Виявили нові негативні наслідки коронавірусу на здоров'я людини

- Читать новость на русском
Коронавірус погано впливає на серце / unsplash.com

Дослідники виявили, що коронавірус може негативно вплинути на серце тих пацієнтів, які ніколи не мали з ним серйозних проблем.

19,7% з групи 416 інфікованих COVID-19 пацієнтів зазнали пошкодження серця, про це йдеться в дослідженні, опублікованому на JAMA Cardiology.

До теми Жертви коронавірусу найчастіше помирають через серце

Ми знаємо, що ризик серцевої травми існує незалежно від того, були у вас серцеві захворювання раніше чи ні,
– розповів Healthline провідний лікар Мохаммад Маджид, доцент кафедри кардіології Медичної школи МакГоверн при UTHealth.

Лікарі стверджують, що COVID-19 пов'язаний з високим запальним процесом. Відтак, коронавірус може спричинити запалення судин, міокардит та серцеву аритмію. 

До слова, у цьому ж дослідженні йшлося про те, що найчастіше від коронавірусу помирають люди з серцевими хворобами. 

На своєму досвіді я зрозумів, що більшість людей насправді помирають від хвороб серця, а не від пневмонії,
– заявив Моххамад Маджид
 

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 дослідження Медицина Серцево-судинні захворювання Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:39 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Здорове життя 35153
сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
Лікування 140488
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
Новини України 25672
сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
Лікування 165794
сьогодні , 12:10 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Традиції 62285
сьогодні , 09:36 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 106 випадків
Лікування 30252
сьогодні , 14:19 Коронавірус в Іспанії: зафіксовоно понад 10 тисяч смертей
Здорове життя 60952
сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
Статті 19707
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук