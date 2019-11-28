Виявили нові здібності сперматозоїдів

Іспанські та шведські дослідники виявили, що сперматозоїди можуть змінюватися, щоб конкурувати зі сперматозоїдами іншого самця того ж виду.

На тваринних моделях дорослих рибок даніо (Danio rerio) дослідники виявили, що сперматозоїди змінюють свої характеристики, якщо вони стикаються з жорсткою конкуренцією.

Також на тему: Доведено: у чоловіків з великої родини краща якість сперми

Модифіковані сперматозоїди плавали швидше і виявилися успішнішими в досягненні яйцеклітин. Це встановили дослідники з Університету Аліканте та Університету Упсали.

Вони зробили це відкриття після приміщення двох самців рибок з однією самкою. Вони також з'ясували, що такі радикальні зміни можуть мати негативні наслідки для майбутніх поколінь.



Зміна властивостей сперми може бути небезпечною

Науковці прийшли до висновку, що близькість ворожого самця викликала зміни в сперматозоїдах рибок Даніо. Сперма, отримана в умовах високої конкуренції, мала менші головки, подовжені проміжні частини та довші джгутики.

На додаток до швидкого руху (в порівнянні зі звичайними), ці сперматозоїди виявилися більш стійкими до шкідливого впливу стресу у воді. Однак їхнє ДНК виявилася вразливішою до пошкоджень.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.