Виявили новий білок, який подібно до глютену, може не засвоюватися організмом

Через популяризацію здорового способу життя, люди стають все прискіпливішими до свого раціону, рахують не лише калорії, а й вміст корисних властивостей в продуктах. До продуктів із неоднозначною репутацією зараховують лактозу, глютен, глюкозу та жири. Тепер до цього списку додали лектини. Що таке лектини та чому вони шкідливі.

Лектини – білково-цукрові речовини, які подібно до глютену володіють "склеювальними" властивостями.

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Лектини – що це? Лектини – це особливий вид протеїну, який практично не засвоюється нашим організмом.

Особливістю лектину є те, що він перешкоджання з’єднанню молекул.

Ця властивість робить лектини "липкими" і провокує їх скупчення на стінках кишківника, що у свою чергу погіршує травлення та може привести до захворювань шлунково-кишкового тракту, розвитку аутоімунних захворювань і стати однією з причин зайвої ваги.



Найбільше лектину в цільних крупах та бобових

Користь та шкода лектину

Негативні дії лектину: Роздратування і запалення тканин кишківника.

Перешкода всмоктуванню та абсорбції заліза.

Можливість отримати аутоімунні захворювання, алергічні реакції, а також синдром підвищеної кишкової проникності.

Не зважаючи на можливі негативні реакції, лектини мають антиоксидантну дію та несуть чимало користі, зокрема, забезпечують захист імунітету від запальних та ракових захворювань.

Надлишок лектинів дійсно може бути шкідливим, але з’їсти таку кількість їжі з лектинами досить складно. Аби зменшити ризики, пов’язані зі споживанням лектину, достатньо правильно приготувати продукти з їх вмістом.

До того ж, відсоток людей, яким дійсно може нашкодити лектин, невеликий. Вони повинні дотримуватися дієти назначеної лікарем. Самостійна зміна раціону може призвести до серйозних наслідків.



Помідори містять лектин

В яких продуктах міститься лектини

Найбільше лектинів міститься в цільних крупах і зернах, бобових (соя, сочевиця, квасоля), горіхах і насінні. Багаті цією речовиною і морепродукти, молочні продукти, пасльонові (картопля, баклажан, томат, солодкий перець).

Важливо розуміти, що продукти, що містять лектини, вимагають певної обробки (впливу високих температур, ферментації), яка дозволить позбутися від антинутрієнтів, зберігши при цьому важливі мікроелементи й вітаміни.