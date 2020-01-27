Виявили новий шлях регуляції ДНК

Згідно з класичною схемою, білки виробляються на основі матричних РНК, які у свою чергу зчитуються з ДНК. Однак сучасні дослідження демонструють, що процес синтезу влаштований набагато складніше. Зокрема, вчені відкрили нові механізми регуляції активності генів.

Відкриття значно змінить наші уявлення про регуляцію роботи генів. Це вплине як на біологічні дослідження, так і на медицину майбутнього, пише Phys.org.

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Ще у 2011 році фахівці з університету Чикаго виявили, що синтез певних білків може регулюватися на рівні РНК внаслідок прикріплення і від'єднання метильних залишків. Механізм отримав назву оборотного метилування РНК. Подальші дослідження показали, що модифікація РНК впливає на багато біологічних процесів, від диференціації клітин до особливостей добових ритмів.

Нове відкриття команди з Чикаго дає ширше розуміння генетичної регуляції.

Дослідники виявили, що оборотне метилювання характерно для іншого виду РНК — регуляторних РНК, асоційованих з хромосомами (carRNA). Ці молекули не кодують білки, але контролюють зчитування генів з ДНК.

За словами авторів, виявлений механізм безпосередньо впливає на транскрипцію більшості генів. Це робить його одним з фундаментальних шляхів регуляції синтезу білків.

Очікують, що відкриття матиме неабиякий вплив як на біологію, так і на медицину. Зокрема, воно допоможе виявити основи деяких видів захворювань і краще лікувати їх.