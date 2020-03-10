Виявили новий симптом коронавірусу
Сингапурські медики виявили нові симптоми захворювання Covid-2019, яке викликає коронавірус.
У деяких пацієнтів спочатку діагностували гарячку денге, йдеться у статті, яку опублікували в авторитетному медичному журналі Lancet.
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Так, пацієнти скаржилися на підвищену температуру й висип, який свербів. При цьому у них не було звичних для коронавірусу симптомів – нежитю, мокрого кашлю і болю в горлі.
Коли лікування від гарячки денге їм не допомогло, хворі почали скаржитися на ускладнене дихання. Тоді їх додатково перевірили на коронавірус – аналізи виявилися позитивними.
Головне про Covid-19
- Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
- Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
- У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
- Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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