Виявили новий симптом коронавірусу

Сингапурські медики виявили нові симптоми захворювання Covid-2019, яке викликає коронавірус.

У деяких пацієнтів спочатку діагностували гарячку денге, йдеться у статті, яку опублікували в авторитетному медичному журналі Lancet.

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Так, пацієнти скаржилися на підвищену температуру й висип, який свербів. При цьому у них не було звичних для коронавірусу симптомів – нежитю, мокрого кашлю і болю в горлі.

Гарячка денге – що це? Гостра інфекційна хвороба, яка швидко поширюється та перебігає з гарячкою, інтоксикацією, міалгією, артралгією, екзантемою, лімфаденопатією, лейкопенією, іноді — з геморагічним синдромом (кровотеча слизових оболонок).

Коли лікування від гарячки денге їм не допомогло, хворі почали скаржитися на ускладнене дихання. Тоді їх додатково перевірили на коронавірус – аналізи виявилися позитивними.

Головне про Covid-19

Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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