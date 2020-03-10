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Виявили новий симптом коронавірусу

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Коронавірус викликає схоже захворювання на лихоманку денге / pixabay.com

Сингапурські медики виявили нові симптоми захворювання Covid-2019, яке викликає коронавірус.

У деяких пацієнтів спочатку діагностували гарячку денге, йдеться у статті, яку опублікували в авторитетному медичному журналі Lancet.

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Так, пацієнти скаржилися на підвищену температуру й висип, який свербів. При цьому у них не було звичних для коронавірусу симптомів – нежитю, мокрого кашлю і болю в горлі. 

 
Гарячка денге – що це?
Гостра інфекційна хвороба, яка швидко поширюється та перебігає з гарячкою, інтоксикацією, міалгією, артралгією, екзантемою, лімфаденопатією, лейкопенією, іноді — з геморагічним синдромом (кровотеча слизових оболонок).

Коли лікування від гарячки денге їм не допомогло, хворі почали скаржитися на ускладнене дихання. Тоді їх додатково перевірили на коронавірус – аналізи виявилися позитивними.

Головне про Covid-19

  • Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Медицина Лікування Новини Здоров'я Здоров'я
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