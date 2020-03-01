Виявили новий тип шизофренії

Нове дослідження приголомшило: у 40% пацієнтів з шизофренією мозок майже не відрізняється від здорового. Це означає, що і лікувати такі випадки потрібно інакше, ніж класичну шизофренію.

Шизофренія проявляється у вигляді галюцинацій, марення і когнітивних розладів, проте набір симптомів і їх тяжкість сильно відрізняються у різних пацієнтів. При цьому дослідники, які намагаються виявити причини захворювання шляхом порівняння мозку людей з шизофренією з мозком здорових людей, часто не враховують цих відмінностей, пише EurekAlert.

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Як проводили дослідження

Аби розібратися в особливостях мозку, ураженого шизофренією, дослідники з Пенсильванського університету проаналізували результати сканування 300 пацієнтів, які страждають від цієї хвороби, і 364 здорових людей. Усі учасники були молодші 45 років.

Вчені хотіли розділити випадки хвороби на кілька категорій, незалежних від віку, статі та інших факторів. Для цього їм довелося скористатися спеціально створеним алгоритмом штучного інтелекту.



Мозок майже половини хворих на шизофренію не відрізняється від мозку здорових людей/Фото: Unsplash

Результати роботи

У 40% пацієнтів з шизофренією, знімки яких були вивчені, був відсутній один з найважливіших ознак шизофренії – скорочення сірої речовини головного мозку. При цьому в області мозку, відомої як смугасте тіло, навпаки, було зафіксовано збільшення обсягу.

Дослідники поки не можуть пояснити, чому мозок майже половини пацієнтів з шизофренією відрізняється від класичної картини та швидше схожий на мозок здорових людей. Однак вони зазначають, що ці відмінності слід враховувати при пошуку оптимальних методів лікування в кожному конкретному випадку.

В майбутньому команда планує вивчити, як особливості мозку впливають на перебіг захворювання і тяжкість симптомів.

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