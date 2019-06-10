Виявили нову користь капсул з вітаміном D

Американські вчені прийшли до висновку, що для підвищення шансів на виживання людям з онкозахворюванням варто приймати пігулки з вітаміном D.

Доповідь представлена на щорічній зустрічі Американського товариства клінічної онкології в Чикаго, пише Medical News Today.

Що каже Супрун: Чи потрібно приймати вітамін D

Вчені провели аналіз десяти випробувань, де взяли участь 79 055 осіб з онкозахворюваннями. Їх середній вік становив 68 років, причому 78% з них — жінки.

У роботу включалися тільки публікації про використання добавок вітаміну для профілактики і реєструвалися випадки захворювання на рак і пов'язані з ним летальні випадки.

Команда виявила зв'язок між прийомом ліків і нижчим ризиком смерті від раку у майбутньому.

Результати підтвердили: у людей, що вживали капсули з вітаміном, ймовірність померти на 13% нижче, ніж у тих, хто приймав плацебо протягом того ж часу.

Що саме забезпечує подібний вплив вітаміну D на ракових пацієнтів – невідомо. Як і те, яка саме кількість вітаміну дозволяє досягти ефекту продовження життя.

Здоров’я 24 застерігає: перш, ніж приймати будь-які ліки чи вітаміни – проконсультуйтеся з лікарем.

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