Виявили нову небезпеку електронних сигарет

Науковці виявили в "димі" електронних сигарет елементи отруйних металів, таких як хром, нікель та манган. Потрапляють вони туди, швидше за все, через спіраль нагрівання

У США дослідили 56 електронних сигарет різних типів. Окремо аналізували склад рідини до заправляння та склад пари, яку видихають, пише DW.

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Хром, нікель та манган у великих концентраціях містяться саме у випаровуваннях. Причиною забруднення вважають нагрівальну спіраль електронної сигарети.

Водночас науковці з Балтимора знайшли в парах також високу концентрацію свинцю – металу, який начебто не використовується під час виробництва нагрівальних спіралей.



Також вейп містить свинець, який викликає рак

Свинець, хром та нікель - елементи, які вважаються канцерогенними. Свинець, крім того, має також нейротоксичні ефекти та є, таким чином, отрутою для мозку, так само як манган.