Виявили нову небезпеку електронних сигарет
Науковці виявили в "димі" електронних сигарет елементи отруйних металів, таких як хром, нікель та манган. Потрапляють вони туди, швидше за все, через спіраль нагрівання
У США дослідили 56 електронних сигарет різних типів. Окремо аналізували склад рідини до заправляння та склад пари, яку видихають, пише DW.
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Хром, нікель та манган у великих концентраціях містяться саме у випаровуваннях. Причиною забруднення вважають нагрівальну спіраль електронної сигарети.
Водночас науковці з Балтимора знайшли в парах також високу концентрацію свинцю – металу, який начебто не використовується під час виробництва нагрівальних спіралей.
Також вейп містить свинець, який викликає рак
Свинець, хром та нікель - елементи, які вважаються канцерогенними. Свинець, крім того, має також нейротоксичні ефекти та є, таким чином, отрутою для мозку, так само як манган.
Концентрації отруйних металів залежали від якості матеріалів сигарет та відрізнялись від 100 до 1000 разів.
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