Виявили нову небезпеку харчових добавок для схуднення

Рослинні харчові добавки, які рекламуються як засобів боротьби з втратою пам'яті і зайвою вагою, можуть спровокувати викидні і родові дефекти.

Мова йде про препарати, в яких використовується алкалоїд вінпоцетін, пише DailyMail.

Читайте також: До яких захворювань може призвести порушення сну

З таким попередженням виступили представники Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Дослідження показують за участю лабораторних тваринах, що навіть в малих дозах вінкамін пов'язаний зі зменшенням маси тіла новонароджених. Також його пов’язують з підвищеною вірогідністю викиднів.

Вінпоцетин міститься у листі барвінку і застосовується в безліч безрецептурних харчових добавок.

Тому експерти радять вагітних жінок та жінок, які планують завагітніти, уникати вживання інгредієнту.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.