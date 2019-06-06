Виявили нову небезпеку харчових добавок для схуднення

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Виявили нову небезпеку харчових добавок для схуднення
Виявили нову небезпеку харчових добавок для схуднення / Фото з вільних джерел

Рослинні харчові добавки, які рекламуються як засобів боротьби з втратою пам'яті і зайвою вагою, можуть спровокувати викидні і родові дефекти.

Мова йде про препарати, в яких використовується алкалоїд вінпоцетін, пише DailyMail.

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З таким попередженням виступили представники Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Дослідження показують за участю лабораторних тваринах, що навіть в малих дозах вінкамін пов'язаний зі зменшенням маси тіла новонароджених. Також його пов’язують з підвищеною вірогідністю викиднів.

Вінпоцетин міститься у листі барвінку і застосовується в безліч безрецептурних харчових добавок.

Тому експерти радять вагітних жінок та жінок, які планують завагітніти, уникати вживання інгредієнту.

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Вагітність і пологи
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