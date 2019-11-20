Виявили нову причину переїдання

Існує твердження, що тяга до апетиту залежить від розміру шлунка, проте виявилось, що він тут зовсім ні до чого.

Виявилось, що апетит залежить не від "розтягнутих стінок шлунка", а від розтягнутого кишківника, повідомляє Сell.

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Нині існують навіть операції, мета яких – зменшити стінки шлунку, аби людина менше переїдала. Проте вчені з Каліфорнії виявили, що значно важливішу роль грає розтягнення кишківника.



Дослідники вивчили сенсорні нейрони блукаючого нерва, адже з попередніх досліджень їм було відомо, що придушення його активності знижує апетит.



У переїданні винен кишківник, а не шлунок

Фахівці використали маркери РНК та детально з'ясували розподіл в кишківнику чутливих нейронів, які пов'язані з блукаючим нервом.



Вчені штучно впливали на ці сигнали і помітили, що миші здатні переїдати, коли активуються рецептори, що відповідають за розтягування кишківника. Через блукаючий нерв сигнал надходить в гіпоталамус, а саме в клітини, які виробляють нейропептид AgRP. Цей нейцропептид є найосновнішим регулятором харчової поведінки.

Стимулюючи такі ж рецептори у шлунку, фахівці виявили, що механорецептори кишківника реагують значно сильніше, тим самим передають більше імпульсів у гіпоталамус.

Вчені вважають що хірургічне зменшення шлунка спрацьовує тому, що працює саме тому, що з'їдена їжа швидше потрапляє в кишківник.

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