Виявили нову причину переїдання

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/ Ukr.media

Існує твердження, що тяга до апетиту залежить від розміру шлунка, проте виявилось, що він тут зовсім ні до чого.

Виявилось, що апетит залежить не від "розтягнутих стінок шлунка", а від розтягнутого кишківника, повідомляє Сell.

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Нині існують навіть операції, мета яких – зменшити стінки шлунку, аби людина менше переїдала. Проте вчені з Каліфорнії виявили, що значно важливішу роль грає розтягнення кишківника.

Дослідники вивчили сенсорні нейрони блукаючого нерва, адже з попередніх досліджень їм було відомо, що придушення його активності знижує апетит.

В чому причина переїдання
У переїданні винен кишківник, а не шлунок

Фахівці використали маркери РНК та детально з'ясували розподіл в кишківнику чутливих нейронів, які пов'язані з блукаючим нервом.

Вчені штучно впливали на ці сигнали і помітили, що миші здатні переїдати, коли активуються рецептори, що відповідають за розтягування кишківника. Через блукаючий нерв сигнал надходить в гіпоталамус, а саме в клітини, які виробляють нейропептид AgRP. Цей нейцропептид є найосновнішим регулятором харчової поведінки.

Стимулюючи такі ж рецептори у шлунку, фахівці виявили, що механорецептори кишківника реагують значно сильніше, тим самим передають більше імпульсів у гіпоталамус.

Вчені вважають що хірургічне зменшення шлунка спрацьовує тому, що працює саме тому, що з'їдена їжа швидше потрапляє в кишківник.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя дослідження Здорове харчування Дієти
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